Kuswandi
02 April 2026, 22.26 WIB

Dikenal Cerdas dan Pekerja Keras! 3 Shio Ini Ditakdirkan Moncer Karier Sepanjang Hidupnya

Shio Sukses Karir. ( freepik)

 JawaPos.com - Setiap shio  memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang membuatnya unik satu sama lain. Meskipun setiap shio unggul di bidang kehidupan yang berbeda dan memiliki potensi untuk meraih kesuksesan besar, menurut astrologi, tiga di antaranya benar-benar menonjol dalam hal prestasi karier.

Tiga shio ini yang ditakdirkan untuk meraih kesuksesan karier dalam hidup ini 
Menurut Maria Park, tiga shio ini adalah “pecandu kerja,” yang didorong untuk meraih kesuksesan karier apa pun yang terjadi  dan mereka memang berhasil.

1. Tikus
Tahun Tikus: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Orang yang lahir di Tahun Tikus secara alami cerdas. Mereka unggul dalam studi akademis dan secara alami merupakan pencapaian tinggi. Karena itu, tidak mengherankan bahwa Tikus berkeinginan untuk sukses dalam apa pun yang mereka kejar dalam hidup. 

Mereka berkomitmen pada karier mereka, tidak takut bekerja lembur, dan percaya pada pepatah, ‘Bekerja keras untuk apa yang kamu inginkan.’ Menurut Dr. Candise Lin, Ph.D., orang yang lahir di tahun Tikus adalah “ambisius dan cerdas,” dan meskipun memiliki kekurangan, mereka menjadi pengusaha yang luar biasa.

“Tikus ingin hidup lebih baik dan sering kali memulai bisnis,” jelas Park. 

2. Naga
Tahun Naga: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Tahun Naga bukan hanya shio Tiongkok yang paling diminati — bahkan tingkat kelahiran di Tiongkok melonjak selama tahun-tahun Naga — tetapi mereka juga pekerja yang disiplin. Mereka adalah tipe orang yang bangun pagi-pagi buta karena percaya bahwa ‘siapa cepat dia dapat.’ 

Dikenal sedikit agresif dalam bekerja, Park menjelaskan bahwa mereka adalah perfeksionis yang lebih suka bekerja sendirian. Dalam pikiran mereka, orang lain adalah gangguan dan etos kerja orang lain tidak dijamin akan memenuhi standar mereka. 

Park menambahkan bahwa shio ini adalah pekerja yang gigih dan tidak tahu kapan harus menyerah. Mereka sangat berdedikasi pada karier mereka dan tidak keberatan menghabiskan berjam-jam untuk sebuah proyek atau mencapai suatu tujuan. Selama itu menguntungkan mereka, orang yang lahir di Tahun Naga tidak masalah untuk bekerja keras.

