Hoki Datang Menghampiri, 6 Shio Ini Bakal Dapat Rezeki Besar Tanpa Usaha Besar

Ilustrasi Dapat Rezeki (Freepik) JawaPos.com – Pada tahun 2026, sejumlah shio dipercaya akan dipenuhi energi positif yang membawa perubahan baik dalam hidup mereka. Berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa, beberapa shio diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam hal rezeki dan keberuntungan. Bahkan tanpa usaha yang terlalu berat, berbagai peluang dan berkah disebut akan datang dari berbagai arah. Mengacu pada informasi dari kanal YouTube Naura Kom yang dikutip pada Jumat (3/4), terdapat enam shio yang diramalkan akan memperoleh keberuntungan besar, khususnya dalam aspek keuangan sepanjang tahun ini.

1. Shio Tikus

Shio pertama yang diprediksi akan mendapatkan rezeki di tahun ini tanpa adanya usaha, yaitu Shio Tikus. Khusus yang dilahirkan pada tahun 1972 elemen air, 1984 elemen kayu, 1996 elemen api, dan tahun 2008 elemen tanah.

Pemilik Shio Tikus ini dikenal cerdas, strategis, dan memiliki insting bisnis yang tajam. Di tahun 2026, Shio Tikus diprediksi akan mendapatkan rezeki besar tanpa usaha tambahan.

Keberuntungan tersebut bisa datang dari investasi yang telah mereka lakukan di masa lalu atau peluang bisnis yang tiba-tiba muncul.

Selain itu, bantuan dan dukungan dari teman dan keluarga juga akan membantu Shio Tikus untuk meraih kesuksesan finansial.

2. Shio Kerbau

Selanjutnya, yaitu Shio Kerbau khusus yang dilahirkan pada tahun 1961, 1973 elemen air, 1985 elemen kayu, 1997 elemen api, dan tahun 2009 elemen tanah ini memiliki sifat pekerja keras, jujur, dan berdedikasi.

Meskipun biasanya mereka mendapatkan hasil dari kerja keras mereka, di tahun 2026 pemilik Shio Kerbau akan mengalami kejutan keberuntungan, seperti menerima warisan, hibah dari keluarga, atau mendapatkan promosi dan bonus besar di tempat kerja tanpa adanya usaha tambahan.

Keberuntungan ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan mereka.

3. Shio Naga