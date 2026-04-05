Ramalan Zodiak Taurus 5 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini adalah saat dimana zodiak taurus bisa menjadi korban pencurian atau kehilangan, jadi berhati-hatilah hari ini. Taurus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem keamanan rumah, sudah tepat untuk mencegah pencurian.

Barang-barang berharga membutuhkan pengawasan yang waspada setiap saat. Meskipun merasa aman saat ini, akan lebih baik bagi taurus untuk tetap waspada untuk masa mendatang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 5 April 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Bersiaplah karena pasangan akan mengejutkan zodiak taurus dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, sikap dinamis akan membawa peluang bagus, termasuk penerimaan penghargaan atas usaha yang taurus lakukan.

Sementara itu, luangkan waktu untuk memahami ​​dari mana perubahan suasana hati yang menggangu taurus saat ini berasal. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk memulai transaksi atau investasi properti berupa tanah maupun lahan.

Cinta Taurus

Hari ini pasangan akan mengejutkan taurus dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Ini mungkin datang setelah kalian berdua bekerja keras untuk memperbaiki hubungan.

Balaslah hal yang sama kepada pasangan, karena itu akan membantu hubungan asmara berkembang. Mulailah merencanakan sesuatu yang istimewa untuk pasangan, karena unsur kejutan dapat memberikan keuntungan berkali-kali di masa depan.