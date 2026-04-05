7 Tanggal Lahir Ini Disebut Balungan Sugih, Takdirnya Kaya Raya Sejak Lahir dan Keberuntungannya Selalu Menyertai

Ilustrasi orang dengan tanggal lahir balungan sugih. (Freepik) JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat istilah “balungan sugih” yang digunakan untuk menggambarkan individu yang diyakini telah membawa potensi rezeki sejak lahir. Orang-orang ini dipercaya memiliki semacam “tulang keberuntungan”, yaitu nasib yang sejak awal kehidupannya cenderung dipenuhi kemudahan, kelimpahan, serta berbagai bentuk berkah. Dalam Primbon Jawa, yang merupakan bagian dari warisan budaya Nusantara berisi pengetahuan tentang hari baik, karakter, dan peruntungan, disebutkan bahwa mereka yang lahir pada tanggal tertentu memiliki kondisi keuangan yang relatif stabil, bahkan berpotensi terus meningkat seiring waktu. Mengutip kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut tujuh tanggal lahir yang diyakini membawa aura balungan sugih dengan aliran rezeki yang seolah tak pernah putus.

1. Lahir 1 Desember

Orang yang lahir pada 1 Desember umumnya memiliki energi awal yang kuat dan penuh semangat.

Mereka sering terlihat antusias dalam memulai sesuatu, baik itu proyek kerja, ide bisnis, maupun hubungan sosial.

Karakter bawaan mereka mengarah pada kepemimpinan alami, mereka tidak perlu berusaha terlalu keras untuk memimpin, karena orang lain cenderung mengikuti dengan sukarela.

Aura kharismatik yang terpancar dari dalam diri mereka membuatnya mudah dipercaya dan disegani.

Dalam aspek rezeki, mereka dikenal sebagai “pembuka jalan.” Ketika orang lain ragu untuk mengambil peluang, mereka justru berani melangkah lebih dulu.

Rezeki yang datang pun bisa dari berbagai jalur seperti kerja keras, kreativitas, bahkan dari ide-ide yang awalnya dianggap remeh oleh orang lain.

Mereka juga mudah menginspirasi orang di sekitar, sehingga sering kali menjadi pusat perhatian dalam lingkungan sosial maupun profesional.

Dengan kemampuan komunikasi yang mumpuni dan visi yang luas, tak heran jika banyak dari mereka sukses menjadi pengusaha, pemimpin komunitas, atau sosok yang berpengaruh di bidangnya.