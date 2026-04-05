9 Tanggal Lahir Ini Diyakini Bawa Rezeki Berlimpah, Orang di Sekelilingnya Pasti Beruntung

Ilustrasi tanggal lahir (Freepik) JawaPos.com – Di Indonesia, terdapat berbagai kepercayaan tradisional yang masih dikenal luas, salah satunya adalah primbon Jawa. Primbon tidak hanya membahas karakter dan kecocokan jodoh, tetapi juga mengaitkan tanggal lahir dengan tingkat keberuntungan seseorang, termasuk dalam hal rezeki. Dalam pandangan ini, ada beberapa tanggal tertentu yang diyakini memiliki energi positif sehingga mampu menarik kekayaan dan membuka peluang rezeki. Bagi sebagian orang, hal tersebut bukan sekadar cerita, karena mereka merasa kehidupannya memang dipenuhi keberkahan sejak lahir pada tanggal-tanggal tersebut. Mengutip kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut sembilan tanggal lahir yang dipercaya memiliki daya tarik kuat terhadap rezeki dan kelimpahan harta.

1. Lahir Tanggal 10

Orang yang lahir pada tanggal 10 sering kali memiliki naluri alami dalam hal bisnis dan keuangan.

Dalam primbon Jawa, angka 10 dianggap sebagai simbol dari awal yang cerah dan kekuatan dalam menghadapi hidup.

Mereka dikenal memiliki insting tajam untuk membaca situasi, terutama ketika berkaitan dengan peluang finansial.

Mereka bukan tipe yang suka menunggu keberuntungan datang begitu saja.

Sebaliknya, mereka aktif mencari jalan dan tahu kapan harus melangkah.

Sering kali, ketika orang lain masih ragu, mereka sudah lebih dulu mengambil tindakan yang tepat.

Naluri inilah yang membuat mereka unggul di bidang dagang, investasi, dan usaha kreatif.