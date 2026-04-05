Hartanya Beranak-pinak, 8 Weton Ini Diprediksi Bakal Kaya Raya sampai Anak Cucu

Ilustrasi Weton Kaya Raya (drobotdean/freepik)

JawaPos.com – Kekayaan dan keberuntungan sering dikaitkan dengan usaha keras, perencanaan yang matang, serta peluang yang tepat.

Namun dalam tradisi Jawa, ada unsur lain yang dipercaya turut memengaruhi rezeki seseorang, yakni weton kelahiran.

Weton dianggap mencerminkan karakter sekaligus perjalanan hidup, yang diyakini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi finansial.

Beberapa weton dipercaya memiliki energi keberuntungan yang lebih kuat, sehingga berpotensi membawa pemiliknya menuju kesuksesan besar.

Orang-orang dengan weton tersebut sering dianggap memiliki magnet rezeki, mudah menemukan peluang berharga, serta dikelilingi oleh energi positif yang mendukung keberhasilan mereka.