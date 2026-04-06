Ramalan Zodiak Leo 6 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sebagai hasil dari persahabatan yang bermakna, zodiak leo akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Segalanya mulai terlihat baik, setelah leo menyelesaikan masalah-masalah kecil yang mengganggu.

Hari ini, leo memiliki kesempatan untuk bertemu orang baru dan bertemu kembali dengan teman-teman lama. Lebih baik jika leo memanfaatkan waktu bersama dengan berpartisipasi dalam suatu aktivitas dan menikmatinya sepenuhnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 6 April 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Berhati-hatilah karena zodiak leo mungkin mengalami kemunduran dalam hubungan asmara saat ini. Terkait karir, persiapkan diri dengan baik saat akan menghadiri konferensi atau seminar yang bermanfaat.

Sementara itu, tingkatkan ketahanan mental dengan tidak berpikiran tegang dan berkonsentrasi pada pekerjaan. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menjual properti komersial dan menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan besar.

Cinta Leo

Leo mungkin mengalami kemunduran dalam hubungan asmara hari ini. Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

Kemungkinan, leo akan menghadapi beberapa rintangan dan harus melakukan penundaan pada hasil yang telah diupayakan. Seseorang yang lebih tua mungkin dapat membantu leo untuk mencapai tujuan ini.