Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
07 April 2026, 13.32 WIB

4 Zodiak yang Kini Lebih Optimis dan Memiliki Pola Pikir Positive Vibes

Ilustrasi seseorang yang optimis/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak memang sejak dulu mudah percaya pada orang lain. Mereka selalu melihat sisi baik dari setiap orang.

Namun, ada juga zodiak yang tidak optimis. Mereka butuh waktu untuk belajar terbuka dan menurunkan tembok di dalam diri mereka. Meski demikian, keempat zodiak ini akhirnya berhasil untuk lebih bisa terbuka. 

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut beberapa zodiak yang kini lebih optimis menjalani hidup.  

Dulu, aries sering menjaga jarak karena takut disakiti. Namun, anda sekarang sudah jauh lebih nyaman untuk terbuka sepenuhnya. Anda juga lebih mudah percaya, meskipun tetap selektif. Hanya orang yang benar-benar pantas yang bisa mendapatkan kepercayaanmu. 

Taurus membutuhkan waktu yang lama untuk membuka diri ke orang baru. Anda perlu merasa nyaman dulu dan memastikan mereka pantas diperjuangkan atau tidak. Tapi sekarang anda jauh lebih terbuka terhadap hubungan. Anda lebih berani memberi kepercayaan pada orang lain. Seiring waktu, anda semakin nyaman dengan kedekatan emosional.

Capricorn dulu cenderung menutup hati sepenuhnya. Anda juga sering berpikir mereka memiliki maksud tersembunyi dan hanya memikirkan diri sendiri. Anda bertemu dengan orang-orang baik yang membuat anda sadar bahwa tidak semua orang egois seperti yang anda kira. Anda juga berani menunjukkan sisi paling rentan anda. 

Aquarius dulu sering menyendiri. Anda jarang membuka perasaan karena tidak ingin merepotkan orang lain atau memberi mereka celah untuk menyakiti anda. Anda mulai percaya pada orang lain dan membiarkan diri mereka masuk ke dalam hidup anda. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore