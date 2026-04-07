4 Zodiak Membutuhkan Persiapan Ekstra Saat Diajak Kencan,Ingin Tampil Sempurna untuk Sosok Spesial

JawaPos.com- Beberapa zodiak selalu siap untuk berpetualang. Anda bisa menelpon mereka kapan saja.
Namun, ada juga zodiak yang menganggap rencana dadakan terlalu merepotkan atau bahkan tidak sopan.
Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang perlu waktu ekstra saat diajak kencan atau hangout.
Taurus
Taurus tidak akan langsung setuju dengan ajakan mendadak. Mereka ingin mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Taurus bukanlah tipe orang yang terlalu senang saat anda tiba-tiba mengajak mereka. Hal-hal mendadak justru membuat tarus kewalahan dan cemas.
Virgo
Virgo suka merencanakan kencan dari awal. Tidak hanya berlaku untuk mempersiapkan jadwal secara matang, melainkan untuk mengatur keseharian mereka. Seperti yang anda tahu, kehidupan virgo sangat sibuk dan penuh aktivitas.
Scorpio
Scorpio lebih suka jika pasangan mereka merencanakan kencan dari awal. Mereka ingin merasa waktunya dihargai. Jika anda memberi ajakan mendadak, scorpio bisa merasa seperti cadangan, bukan karena anda benar-benar ingin bertemu.
Capricorn
Capricorn terlalu sibuk untuk menerima rencana dadakan. Jadwal mereka biasanya sudah padat, sehingga capricorn butuh anda untuk mengabari dari awal, supaya bisa mengatur ulang jadwal. Mungkin sekali anda bisa beruntung dengan ajakan mendadak, namun sebagian besar waktu, capricorn butuh anda menghargai kesibukan dan waktu mereka.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik