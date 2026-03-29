Aktor Kim Young Dae dan Lee Na Eun Berkencan? Agensi Angkat Bicara

JawaPos.com - Belakangan ini, aktor Korea yaitu Lee Na Eun dan Kim Young Dae terlibat dalam rumor sedang kencan.

Dilansir dari Pinkvilla, Minggu (29/3), pemeran Extraordinary You ini telah saling mengenal sejak 2019, ketika mereka pertama kali bertemu di layar kaca

Sebelumnya pada 26 Maret, kedua aktor tersebut terlihat berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti sikat gigi dan saling merekomendasikan barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Mereka terlihat akrab saat berada di sebuah toko obat dekat Gwangnaru, Gwangjin-gu, Seoul, pada hari sebelumnya.

Seperti yang diketahui Lee Na Eun tinggal di distrik Guri, sementara Kim Young Dae di distrik Gwangjin, yang jaraknya kurang dari satu jam

Hal ini memperkuat rumor kencan, namun tak lama kemudian, agensi mereka menanggapi rumor hubungan romantis tersebut.

“Keduanya telah berteman dekat sejak lama,” kata OUTERUNIVERSE, label manajemen Kim Young Dae kepada OSEN.

Kemudian asisten Lee Na Eun, Namoo Actors, memberikan tanggapan serupa, “Ada beberapa orang lain bersama mereka saat mereka jogging, keduanya tidak berpacaran, tetapi berteman dekat.”

Telah banyak berperan di berbagai judul, Kim Young Dae baru-baru ini mengumumkan bahwa ia akan mendaftar sebagai tentara aktif di Angkatan Darat Korea pada bulan April.