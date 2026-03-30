5 Cara Menghilangkan Bintik Putih pada Kuku, Apa Saja?

JawaPos.com – Sering disebut sebagai leukonychia, bintik putih pada kuku adalah salah satu masalah kesehatan paling umum dialami banyak orang.

Meskipun sebagian orang menganggapnya normal, sebagian lainnya mungkin merenungkan kemungkinan penyebab dan pengobatannya.

Bintik putih pada kuku umumnya bervariasi dalam ukuran dan bentuk.

Juga dapat mengindikasikan komplikasi kesehatan tertentu seperti kekurangan vitamin, tergantung pada individu.

Menurut Cleveland Clinic, bintik-bintik putih pada kuku adalah kondisi umum dan umumnya tidak berbahaya.

Bintik-bintik ini sering muncul setelah terbentur atau menggigit kuku, tetapi mungkin disebabkan oleh hal lain, termasuk jamur, alergi, dan obat-obatan tertentu.

Alhasil penting memahami penyebab mendasar dari bintik-bintik putih pada kuku.

Dilansir English jagran, berikut cara mudah untuk menghilangkan bintik-bintik putih pada kuku Anda.

1. Konsumsi makanan sehat

Cara menghilangkan bintik-bintik putih pada kuku adalah mengonsumsi makanan kaya akan nutrisi penting dan antioksidan.

Sertakan produk susu, kacang-kacangan dan biji-bijian, protein, serat, asam lemak omega-3, dan makanan kaya nutrisi lainnya dalam menu Anda.

2. Melembapkan kuku

Terkadang, Anda mungkin melihat bintik-bintik putih pada kuku dan kutikula yang kering.

Kuku yang kering dan rapuh lebih rentan terhadap kerusakan, yang dapat menyebabkan terbentuknya bintik-bintik putih.