Simak 5 Hal yang Diungkapkan Kuku Tentang Kesehatan Anda

JawaPos.com – Kuku berperan penting dalam kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

Di luar daya tarik estetiknya, kuku berfungsi sebagai jendela kesehatan internal, memberikan petunjuk halus tentang kondisi yang mendasarinya.

Perubahan warna, bentuk, atau tekstur kuku dapat menandakan berbagai masalah, mulai dari infeksi ringan hingga penyakit kronis.

Meskipun penting, banyak orang mengabaikan kesehatan kuku mereka, menganggap perubahan pada kuku hanya sebagai masalah biasa.

Namun, dengan memperhatikan kuku, Anda dapat mengungkap wawasan berharga tentang kesehatan sendiri.

Dilansir English jagran, berikut kondisi kesehatan yang diungkapkan oleh kuku Anda.

1. Bentuk tidak normal

Bentuk kuku yang tidak normal dapat menjadi indikator halus dari masalah kesehatan yang mendasarinya.

Kelengkungan, penggulungan, atau pengangkatan kuku yang tidak biasa dapat menandakan kondisi seperti kekurangan zat besi, masalah pernapasan, atau ketidakseimbangan hormon.

2. Pengelupasan kuku

Pengelupasan kuku, yang ditandai dengan terpisahnya lapisan keratin, dapat dipicu oleh faktor lingkungan seperti suhu ekstrem dan paparan air yang berlebihan.

Kondisi ini juga dapat menandakan kekurangan nutrisi yang mendasarinya, khususnya kekurangan asam lemak omega-3, yang penting untuk menjaga struktur kuku yang sehat.

3. Kuku kuning

Warna kekuningan pada kuku dapat menjadi tanda peringatan adanya masalah kesehatan.