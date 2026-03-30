Ingin Kuku Anda Terlihat Cantik dan Sehat? Gunakan 4 Bahan Alami Ini

Perawatan kuku merupakan aspek penting dari kesehatan dan kecantikan secara keseluruhan.

Ini karena kuku yang sehat membutuhkan perawatan yang tepat demi menjaga kekuatan dan penampilannya.

Mengabaikan kesehatan kuku dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk kerapuhan, patah, dan infeksi jamur.

Jika dibiarkan, masalah ini dapat memburuk dan menyebabkan rasa sakit, ketidaknyamanan, dan bahkan kerusakan jangka panjang.

Namun, mendapatkan kuku yang indah dan sehat tidak harus mahal atau melibatkan bahan kimia keras.

Dilansir English jagran, berikut empat bahan alami yang bantu membuat kuku Anda terlihat sehat, kuat, dan cantik.

1. Minyak kelapa

Minyak kelapa adalah pelembap kuku alami yang memperkuat dan menutrisi kuku.

Pijatkan sedikit minyak kelapa pada kuku dan kutikula sebelum tidur, biarkan minyak bekerja semalaman.

Penggunaan teratur dapat menghidrasi dan memperkuat kuku, menjadikannya sehat dan kuat.

2. Perasan air lemon

Perasan air lemon adalah pencerah kuku alami yang dapat memutihkan dan memperkuat kuku.

Campurkan air lemon dan minyak zaitun dalam proporsi yang sama. Rendam kuku Anda selama beberapa menit dalam campuran tersebut untuk mendapatkan manfaatnya.

Keasaman dalam air lemon dengan lembut mengelupas kuku sementara minyak zaitun melembapkan dan menutrisinya.