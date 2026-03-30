Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
30 Maret 2026, 21.36 WIB

Jangan Anggap Sepele, Helm Kotor Bisa Jadi Sarang Jamur

Ilustrasi: Helm sepeda motor saat hujan. (Motorcycle News)

JawaPos.com - Masih banyak pengendara yang rajin pakai helm, tapi lupa merawatnya. Padahal, helm yang jarang dicuci bisa jadi bau, lembap, bahkan jadi tempat tumbuh jamur dan bakteri.

Padahal, bagian dalam helm sangat mudah menyerap keringat, berdebu, apalagi pengguna minyak rambut akan meninggalkan bau bahkan meninggalkan jamur dan bakteri. 

Kalau dibiarkan, helm bukan cuma jadi bau, tapi juga bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Karena itu, penting untuk tahu cara mencuci helm yang benar agar tetap bersih, awet, dan nyaman dipakai.

Kenapa Helm Harus Rutin Dicuci?

Bagian dalam helm bersentuhan langsung dengan kepala, dahi, pipi, rambut, kulit wajah. Kalau jarang dibersihkan, kotoran akan menumpuk dan bisa menyebabkan bau apek, rasa gatal, jerawat, kulit kepala tidak nyaman dan tumbuhnya jamur pada busa helm. Karena itu, mencuci helm secara rutin bukan cuma soal kebersihan, tapi juga kesehatan.

Cara Mencuci Helm yang Benar

1. Lepas Semua Bagian Interior yang Bisa Dilepas

Langkah pertama adalah membuka bagian dalam helm, seperti busa pipi, busa kepala, bantalan tambahan. Kalau helm kamu tipe knock down atau bagian interiornya bisa dilepas, proses mencuci akan jauh lebih mudah.

2. Gunakan Air Bersih dan Sabun Lembut

Cuci bagian dalam helm menggunakan air bersih, sabun lembut atau sampo ringan. Hindari memakai deterjen keras atau cairan pembersih berbahan kimia tinggi, karena bisa merusak bahan busa dan kain helm.

3. Cuci dengan Tangan, Jangan Disikat Kasar

Bersihkan busa helm dengan cara direndam sebentar, diremas perlahan, dibersihkan lembut dengan tangan. Jangan menyikat terlalu keras karena bisa merusak tekstur kain dan bentuk busa.

4. Bersihkan Bagian Cangkang Helm

Selain bagian dalam, bagian luar helm juga perlu dibersihkan. Gunakan kain microfiber, air hangat, sabun ringan. Lap bagian luar helm secara perlahan untuk menghilangkan debu, kotoran, dan noda.

5. Bersihkan Kaca Helm atau Visor

Bagian visor juga sering kotor karena debu, cipratan air, bekas sidik jari atau serangga. Bersihkan visor dengan kain halus agar tidak baret. Hindari mengelap dalam kondisi kering karena bisa menimbulkan goresan halus.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore