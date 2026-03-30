6 Tips Memanjangkan Kuku dengan Cepat dan Kuat secara Alami

JawaPos.com – Beberapa orang ingin memiliki kuku yang panjang, sehat, tumbuh cepat, dan tetap kuat.

Mewujudkan kuku impian itu bukanlah hal mudah, melainkan tugas yang cukup sulit.

Bagi yang mengalami kerusakan kuku, ujung kuku rapuh, atau hanya ingin memiliki kuku yang sehat dan bersih, mempercepat pertumbuhan kuku adalah tujuan umum.

Meskipun ada beberapa perawatan kuku mahal yang bisa didapatkan di salon, ada beberapa tips yang wajib dicoba dan bisa dilakukan di rumah.

Dengan perawatan dan kebiasaan yang tepat, Anda dapat membuat kuku panjang dengan cepat tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Dilansir English jagran, berikut enam tips yang wajib dicoba yang bantu menumbuhkan kuku lebih cepat, alami, kuat, dan efektif.

1. Perasan air lemon

Untuk mempercepat pertumbuhan kuku, ambil sepotong lemon dan gosokkan pada kuku tangan dan kaki, setidaknya sekali sehari.

Gosok selama lima menit lalu bilas dengan air hangat. Ini akan membantu kuku tumbuh lebih cepat dan menjaganya tetap bersih serta bebas bakteri.

2. Minyak kelapa

Pijat kuku dengan minyak kelapa hangat untuk mendorong pertumbuhan kuku. Minyak kelapa kaya akan Vitamin E, yang merupakan sumber antioksidan yang baik.

Pijat kuku jari dengan minyak kelapa setiap malam sebelum tidur dan perbedaannya akan terlihat.

3. Konsumsi biotin

Biotin adalah vitamin yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan kuku dan rambut.