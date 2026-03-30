4 Zodiak yang Terlalu Overthinking, Memikirkan Hal-Hal Sepele Sampai Tidak Bisa Tidur

JawaPos.com-Beberapa zodiak bisa dengan mudahnya mengabaikan kesalahan kecil. Namun, ada juga dari mereka yang justru merasa kesulitan saat harus menghadapi masalah sepele.

Mereka cenderung overthinking setiap saat, dan membesar-besarkan permasalahan tersebut.

Sebagaimana yang dikutip dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang terlalu memikirkan hal-hal kecil, terlalu sering overthinking dan membuat mereka insomnia karena tidak bisa tidur semalaman.

Virgo

Virgo sering mengambil banyak tanggung jawab sekaligus karena ingin membangun kehidupan yang sukses. Mereka tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa berpikir matang. Virgo selalu ingin mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum menentukan pilihan yang logis. Demi menghindari kesalahan kecil, virgo bisa overthinking berulang-ulang.

Gemini

Gemini yang terlihat santai sebenarnya memiliki pikiran yang lebih rumit. Mereka takut salah memilih karier, hubungan, ataupun tempat tinggal. Sehingga, mereka cenderung menunda keputusan. Bahkan untuk mengambil keputusan kecil, gemini lebih sering meragukan diri sendiri.

Cancer

Cancer mudah memasukkan segala sesuatunya ke dalam hati. Mereka adalah tipe zodiak yang pesimis sehingga mudah membayangkan hal buruk. Cancer juga sulit menghadapi gangguan kecil karena merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki segalanya.

Taurus

Taurus tidak suka dengan adanya perubahan kecil di dalam hidup. Saat jadwal mereka terganggu, taurus merasa tidak nyaman dan tidak siap. Mereka ingin memegang kendali dan sulit bersikap fleksibel. Saat sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana, mereka membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa bertindak dengan baik.