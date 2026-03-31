9 Perilaku Ini Dimiliki oleh Pria yang Benar-benar Baik dan Tulus, Salah Satunya Punya Integritas!

Ilustrasi sosok pria baik (Dok. Freepik) JawaPos.com - Mengenali pria yang benar-benar baik dan tulus terkadang bukan hal yang mudah. Di era serba cepat seperti sekarang, di mana hubungan sering dibangun lewat layar ponsel dan percakapan singkat, memahami sifat sejati seseorang menjadi semakin menantang. Banyak pria mungkin terlihat menarik atau menyenangkan di awal, tapi apakah mereka memiliki kualitas yang mencerminkan kebaikan sejati? Psikologi menawarkan panduan berguna untuk mengidentifikasi ciri-ciri pria dengan karakter tulus. Mengutip dari Geediting, berikut sembilan sifat yang menandakan seorang pria memang benar-benar baik dan tulus.

1. Memiliki Empati yang Tinggi

Pria yang baik adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dengan mendalam.

Mereka tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga dengan hati.

Empati bukan sekadar menunjukkan simpati, tetapi benar-benar menempatkan diri di posisi orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, dan memberikan dukungan yang tulus.

Kemampuan ini menjadikan mereka pendengar yang bijaksana dan teman yang dapat diandalkan.

Dalam sebuah hubungan, empati sangat penting karena menciptakan rasa aman dan kepercayaan.

Seorang pria yang memiliki empati tinggi tidak akan meremehkan perasaan pasangannya atau orang-orang di sekitarnya.

Sebaliknya, mereka akan berusaha untuk memahami perspektif orang lain sebelum memberikan respons.