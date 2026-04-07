Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
07 April 2026, 20.02 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 7 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer (Freepik/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Keluarga dan teman mungkin akan menjadi pusat perhatian bagi zodiak gemini hari ini. Gemini sebaiknya menghabiskan waktu bersama mereka. Beberapa hari terakhir, pekerjaan telah membuat gemini cukup sibuk.

Sekarang gemini memiliki waktu luang, jadi cobalah bersantai bersama orang-orang terkasih. Gemini akan senang dapat menghabiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga di penghujung hari.

Zodiak cancer harus waspada terhadap beberapa perilaku yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi hari ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Hal ini adalah akibat dari pertengkaran yang tidak menyenangkan dengan seseorang terdekat. Ini mungkin masalah kecil, jadi jangan terlalu memikirkannya. 

Sebaliknya, carilah cara untuk memperbaiki keadaan. Cancer harus proaktif dan menanyakan perasaan teman dan keluarga. Melakukan hal itu dapat membantu cancer menghindari masalah yang tidak terduga. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Selasa, 7 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu tenang dan tidak menyerah karena masih berjuang mencari belahan jiwa yang diimpikan. Terkait karir, peluang bisnis baru bisa muncul dan mengejutkan gemini dari tempat yang paling tak diduga.

Sementara itu, carilah beberapa momen tenang, dimana gemini bisa menjernihkan dan menenangkan pikiran. Terkait keuangan, buat rencana dan tekunlah meraih jalan menuju kehidupan yang memuaskan secara finansial. 

Cinta Gemini

Hari ini, gemini bertanya-tanya apakah belahan jiwa yang dicari akan datang. Gemini hampir menyerah pada cinta. Namun, hari ini adalah hari untuk bangkit dari keterpurukan mental, karena kesempatan belum hilang. Pergilah keluar bersama teman-teman, dan gemini mungkin akan pulang dengan jauh lebih antusias.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore