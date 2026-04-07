Limpahan Rezeki dari Langit, 3 Weton Ini Diramalkan Punya Kekayaan yang Tak Pernah Dimiliki Orang Lain

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton atau hari kelahiran dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam hal rezeki. Berdasarkan primbon Jawa, ada beberapa weton yang diyakini memiliki keberuntungan luar biasa, khususnya dalam bidang finansial, sehingga aliran rezekinya terus mengalir tanpa henti. Kondisi tersebut membuat pemilik weton ini diperkirakan dapat meraih kemakmuran dan hidup berkecukupan. Mengacu pada kanal YouTube NGAOS JAWA pada Selasa (7/4), terdapat tiga weton yang dipercaya mendapatkan berkah kekayaan melimpah.

1. Sabtu Pon

Weton pertama yang diprediksi akan memiliki banyak rezeki dan siap menjadi kaya raya, yaitu weton Sabtu Pon.

Perlu diketahui bahwa weton Sabtu Pon ini dibawah naungan la kuning banyu yang artinya memiliki keahlian dalam bidang memancing.

Mereka yang lahir pada weton Sabtu Pon dikenal sebagai seseorang yang selalu dikelilingi oleh keberuntungan yang luar biasa.

Menurut primbon Jawa, weton ini seringkali diasosiasikan dengan pembawa rezeki yang melimpah dan tidak pernah surut, baik melalui usaha mandiri maupun peluang tak terduga.

Pemilik weton Sabtu Pon memiliki kemampuan unik untuk menarik keberuntungan dari segala penjuru.

Keistimewaan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial. Dalam kehidupan sehari-hari, orang dengan weton Sabtu Pon akan menemukan jalan keluar dari masalah dengan cara ajaib.

Mereka juga memiliki intuisi yang tajam, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat.

Dengan kombinasi kekayaan dan kemampuan mereka dalam membaca situasi. Tak heran jika hidup mereka seringkali mendapatkan kesuksesan.

Selain itu, mereka dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan dermawan. Kebaikan hati ini seringkali menjadi magnet bagi orang-orang baik yang ada di sekitarnya.