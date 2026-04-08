Shania Vivi Armylia Putri
08 April 2026, 21.21 WIB

4 Zodiak yang Mengandalkan Lelucon Sarkasme untuk Tutupi Perasaan Mereka yang Sebenarnya

Ilustrasi sarkasme/freepik - Image

Ilustrasi sarkasme/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak sangat nyaman untuk terbuka soal perasaannya. Namun, ada pula yang takut saat harus menunjukkan sisi mereka yang rentan.

Saat seorang mengajukan pertanyaan serius, mereka justru menutupinya dengan candaan dan sarkasme.

Berikut adalah zodiak-zodiak yang menggunakan sarkasme untuk menyembunyikan luka perasaan mereka.

Sagittarius kesulitan menjalani percakapan serius karena tidak ingin membuat siapapun merasa tidak nyaman. Namun, perlu diingat bahwa mengungkapkan perasaan tidak akan membuat anda menjadi beban bagi orang-orang terdekat. Anda juga tidak boleh menjadi si paling menyenangkan demi disukai teman-teman anda. Mereka yang baik tidak akan berhenti menyayangi anda. 

Virgo adalah pribadi yang cukup tertutup. Anda ingin menyelesaikan tanpa bantuan orang lain, sehingga merasa tidak perlu menceritakan perasaan anda. Anda cenderung menghindari percakapan serius. Anda mencoba tampil seakan-akan semuanya baik-baik saja. Padahal sebenarnya anda sedang memikul beban.

Scorpio tidak menghibur diri mereka dengan humor. Mereka bercanda soal perasaan, bahkan tentang pengalaman terburuk di dalam hidup anda. Ingatlah bahwa tidak semua orang harus anda jauhi. Ada orang yang layak anda percayai dan membuat anda merasa tidak sendiri.

Leo tidak sembarangan saat membagikan masalah mereka ke orang-orang. Anda menggunakan candaan untuk menghibur perasaan anda. Padahal tidak ada yang lemah dari mengeskspresikan emosi atau jujur tentang situasi rumit. Anda tidak perlu berpura-pura, terutama di depan orang yang benar-benar menyayangi anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Tanpa Banyak Sorotan, 6 Zodiak Ini Justru Paling Beruntung di April 2026 - Image
Zodiak

Tanpa Banyak Sorotan, 6 Zodiak Ini Justru Paling Beruntung di April 2026

08 April 2026, 21.19 WIB

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 9 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 9 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

08 April 2026, 21.17 WIB

6 Zodiak Ini Diramalkan Penuh Keberuntungan Mulai dari Ranah Karier hingga ke Kehidupan Pribadi di Bulan April 2026 - Image
Zodiak

6 Zodiak Ini Diramalkan Penuh Keberuntungan Mulai dari Ranah Karier hingga ke Kehidupan Pribadi di Bulan April 2026

08 April 2026, 21.16 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

