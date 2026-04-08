Bakal Kaya Raya pada Pekan Depan, 3 Shio Ini Menarik Keberuntungan Sepanjang Minggu, dari 6 - 12 April

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tiga tanda shio ini menarik keberuntungan sepanjang minggu dari 6-12 April 2026. Energi memuncak saat Bulan berada di Aquarius pada 11 April, yang merupakan Hari Kelinci Kayu Tertutup.

Menggambar apa yang Anda inginkan ke dalam hidup Anda bukanlah tentang mengejar minggu ini. Sebaliknya, Anda harus memberi ruang untuk keinginan Anda.

Lakukan pekerjaan terlebih dahulu dan biarkan prosesnya terjadi secara organik. Tanggal 6 dan 7 didedikasikan untuk menghindari jebakan, rintangan, dan menghilangkan energi negatif.

Perhatikan apa yang memperlambat Anda. Kita masih dalam energi Yang, yaitu tentang momentum. Kemudian, Anda mendapatkan hadiah dan kesuksesan pada tanggal 8 dan 9.

Anda harus tegas, jadi saat pintu terbuka, bertindaklah dengan cepat. Anda menang dengan melakukan. Ingat, Anda masih bekerja dengan energi tegas Yang hingga hari Sabtu.

Melakukan apa yang perlu Anda lakukan dapat membawa Anda menuju kemakmuran pada tanggal 10. Energi bergeser dari Yang ke Yin pada tanggal 11, ketika Anda ingin mengadopsi pendekatan yang lebih reseptif.

Ini berarti menerima keadaan tetapi memperhatikan bagaimana melakukan lebih sedikit menciptakan lebih banyak pertumbuhan. Tetap diam dan bersabar adalah bagaimana energi Yin mengekspresikan dirinya. Kedengarannya bertentangan, tetapi percayalah pada prosesnya.