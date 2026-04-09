Ramalan Zodiak Gemini 9 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini penting bagi zodiak gemini. Gemini mungkin sedang ingin menikmati semua yang ditawarkan kehidupan karena merasa tenang. Gemini akan dapat menemukan solusi damai untuk konflik yang sedang berlangsung.

Pikiran yang lebih tenang dan rasional akan menang, dan solusi yang memuaskan akan ditemukan. Cobalah untuk sepenuhnya melupakan kejadian hari ini dan berkonsentrasi pada perubahan positif dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 9 April 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini ingin melepaskan penat serta terhubung kembali dengan pasangan. Terkait karir, pastikan gemini meninggalkan tempat kerja saat ini dengan baik dan tidak merusak hubungan dengan rekan lain.

Sementara itu, jangan abaikan rutinitas perawatan yang penting untuk menjaga kesehatan dan penampilan kulit. Terkait keuangan, buat rencana dan tekunlah meraih jalan menuju kehidupan yang memuaskan secara finansial.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini mungkin merasa ingin menonton film dan berkendara keluar kota dengan pasangan untuk melepaskan diri dari rutinitas.

Meskipun biasanya tidak bisa bolos kerja seperti ini, gemini bisa membuat pengecualian pada hari ini untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan. Nikmati malam yang santai bersamanya.