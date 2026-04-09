4 Zodiak Perlu Membatasi Lingkar Pertemanannya, Demi Menjaga Kesehatan Mental dan Pengaruh Negatif

Ilustrasi gunting/freepik
JawaPos.com-Sulit untuk menjauh dari seseorang yang dulu pernah menjadi bagian di dalam hidup anda.
Namun, hanya karena anda peduli bukan berarti anda harus terus mempertahankan mereka di dalam hidup anda.
Terkadang hal yang paling sulit justru adalah hal yang terbaik. Jika anda ingin bahagia, maka anda perlu menjauh dari orang-orang toxic.
Berikut adalah daftar zodiak yang tidak perlu menyesal saat mengucapkan selamat tinggal.
Cancer
Cancer adalah tipe people pleaser yang mudah terikat dengan orang lain. Namun, anda harus ingat, pergi bisa menjadi pilihan terbaik. Anda berhak menjauh setiap kali berada di dalam interaksi yang melelahkan. Anda bukanlah orang jahat karena memilih pergi. Jika mereka tahu mereka salah, tapi tetap tidak berubah, satu-satunya hal yang bisa anda ubah adalah diri sendiri, dengan pergi.
Libra
Libra yakin semua orang bisa berubah. Namun, anda tidak boleh kebablasan, jangan sampai kebaikan hati anda dimanfaatkan setelah mereka menyakiti anda berulang kali. Anda perlu lebih tegas. Anda pantas diperlakukan dengan baik dan dihargai. Anda pantas dikelilingi orang yang ingin melihat anda berkembang, bukan yang menjatuhkan dan membuat anda stres.
Leo
Leo memiliki standar yang tinggi. Anda tidak mau semua waktu dan usaha yang sudah anda berikat terasa sia-sia. Namun, lebih baik untuk pergi sekarang daripada menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk orang yang tidak layak.
Capricorn
Capricorn tidak mudah dekat dengan orang. Anda takut tidak akan menemukan orang yang bisa memahami anda seperti pasangan saat ini. Jangan terlalu keras untuk mengakui bahwa hubungan memang sudah tidak berjalan lagi.
