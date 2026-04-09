Ramalan Primbon Jawa: 7 Weton Ini Diramal Naik Derajat Setelah April 2026, Rezeki Melonjak Tajam

Weton yang naik derajat setelah April 2026
JawaPos.com - Setiap manusia dipercaya memiliki garis nasib, energi, dan peruntungan yang berbeda-beda berdasarkan hari serta pasaran kelahirannya atau yang dikenal sebagai weton.
Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya mencerminkan karakter seseorang, tetapi juga menjadi petunjuk dalam membaca peluang rezeki, keberuntungan, hingga masa kejayaan dalam hidup.
Kepercayaan ini masih kuat dipegang oleh sebagian masyarakat sebagai panduan dalam memahami perjalanan hidup.
Memasuki tahun 2026, khususnya setelah bulan April berlalu, diyakini terjadi perubahan energi besar yang membawa fase baru dalam kehidupan.
Pergantian waktu ini disebut-sebut menjadi momentum penting bagi beberapa weton untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan.
Rezeki diprediksi datang dari berbagai arah, bahkan secara tak terduga, membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara signifikan.
Lantas, weton apa saja yang diramal memasuki masa keemasan tersebut? Inilah daftar weton beruntung tersebut yang dilansir dari Youtube bara raja cirebon.
1. Senin Pahing
Memiliki neptu 13, weton ini dikenal berada dalam naungan waseso segoro yang melambangkan rezeki luas. Setelah April 2026, usaha yang telah lama dirintis mulai menunjukkan hasil nyata, membawa peningkatan finansial yang signifikan.
2. Selasa Kliwon
Dengan neptu 11, weton ini memiliki keberanian dan insting bisnis yang kuat. Peluang usaha dan kerja sama diprediksi datang silih berganti, membuka jalan menuju kesuksesan ekonomi.
3. Rabu Wage
Weton ini identik dengan ketelitian dan kesabaran. Rezeki meningkat melalui pekerjaan yang ditekuni dengan konsisten, serta kemampuan mengelola keuangan secara bijak.
4. Kamis Legi
Dikenal sebagai pribadi tangguh, weton ini diprediksi memasuki masa keemasan setelah melewati berbagai ujian hidup. Peluang baru bermunculan dan membawa perubahan besar dalam kondisi ekonomi.
5. Jumat Pahing
Kekuatan utama weton ini terletak pada kemampuan komunikasi dan relasi sosial. Rezeki datang melalui jaringan pertemanan dan peluang kerja sama yang menguntungkan.
6. Sabtu Pon
Memiliki neptu tinggi, weton ini dikenal disiplin dan pekerja keras. Rezeki datang secara bertahap namun stabil, memberikan peluang kesejahteraan jangka panjang.
7. Minggu Wage
Weton ini memiliki intuisi kuat dan kemampuan membaca situasi. Setelah April 2026, peluang besar diprediksi datang dan mampu mengubah kondisi ekonomi secara drastis.
