Shania Vivi Armylia Putri
10 April 2026, 03.07 WIB

4 Zodiak yang Jauh Lebih Berkembang, Lebih Kuat Memasang Batasan Demi Kebahagiaan Diri Sendiri

Ilustrasi seseorang yang kuat/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang kuat/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak memang sejak awal sudah memiliki batasan yang tegas untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan.

Namun, ada juga mereka yang harus belajar membangun batasan tersebut. Dahulu mereka memang sering menerima hal yang kurang dari seharusnya. Tapi sekarang mereka tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak beriku semakin berani menerapkan boundaries. 

Anda ingin selalu ada untuk orang yang anda sayangi. Namun, seiring bertambahnya usia, anda mulai sadar bahwa merawat diri sendiri itu bukan tindakan yang egois. Anda berhak mendapatkan cinta dan kebaikan. Meski butuh waktu untuk sampai di sini, sekarang anda memasang batasan yang lebih kuat lebih sadar bagaimana orang memperlakukan anda. 

Virgo hampir sepanjang hidupnya adalah sosok people pleaser. Anda selalu ingin semua orang bahagia. Tapi akhir-akhir ini anda mulai berubah. Meskipun masih sulit untuk berkata tidak, namun anda sudah mulai memprioritaskan kebahagiaan dibanding citra diri sendiri.

Libra bukanlah tipe yang suka konflik. Anda tidak ingin menyampaikan harapan, standar, dan kekecewaan bukan berarti mencari masalah. Meski anda tidak menyukai drama, anda semakin berani menyatakan apa yang anda rasakan. 

Anda selalu menganggap diri anda sebagai orang yang tulus. Anda membiarkan mereka melewati batas demi terlihat sebagai teman, pasangan, atau anak yang baik. Anda mulai berdiri teguh menciptakan batasan. Anda akhirnya mulai menjadi teman yang baik untuk diri sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
