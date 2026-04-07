Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 10 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sudah saatnya zodiak sagitarius memperhatikan rumah. Lihatlah sekeliling untuk melihat perubahan apa yang dapat dilakukan pada lingkungan rumah.

Jadilah kreatif dan temukan beberapa cara mudah untuk meningkatkannya. Cobalah melepaskan kreativitas hari ini. Memberikan tampilan baru yang segar pada ruangan dapat membuat sagitarius merasa sedikit segar dan diperbarui dari dalam.

Tugas-tugas mungkin membuat zodiak capricorn merasa sedikit kewalahan hari ini. Capricorn perlu mencoba menjaga keseimbangan yang sehat antara kehidupan pribadi dan profesional. Meskipun tergoda untuk melakukan perjalanan jauh, capricorn mungkin tidak dapat melakukannya karena tugas dan pekerjaan.

Hari ini, sangat penting untuk mencapai keseimbangan pada semua faktor ini. Setidaknya, capricorn dapat maju di setiap bidang, meskipun tidak dapat memenangkan hati semua orang.

Pastikan mencoba menyeimbangkan setiap aspek kehidupan. Pahami cara menjaga keseimbangan ini dan raih kesuksesan dalam setiap aspek yang capricorn kerjakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 10 April 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu lebih percaya diri agar pasangan semakin merespons dengan baik. Terkait karir, hindari politik kantor yang dapat memengaruhi karir sagitarius secara negatif.

Sementara itu, sebaiknya sagitarius melakukan teknik relaksasi, seperti meditasi atau yoga saat menghadapi masalah tidur. Pada ranah keuangan, sagitarius tidak disarankan menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu dan lebih baik menyimpannya di tabungan.