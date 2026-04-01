Lebaran Usai, Haedar Nashir Ajak Warga Muhammadiyah Jaga Peradaban

JawaPos.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, untuk menjaga peradaban dan negara Pancasila dalam acara Silaturahmi Idulfitri 1447 H di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Haedar menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin serta mengapresiasi kontribusi seluruh elemen Muhammadiyah dalam mendorong perkembangan organisasi dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga menyampaikan duka atas gugurnya Farizal Rhomadhon, anggota pasukan perdamaian PBB di Lebanon yang merupakan kader Muhammadiyah asal Kulon Progo, Yogyakarta.

"Saya secara tegas mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis Israel, menyatakan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima," kata Haedar.

Haedar menilai dunia saat ini menghadapi tantangan besar, termasuk meningkatnya konflik dan lemahnya penerapan hukum internasional. Menurutnya, peran kemanusiaan dan moral tetap penting untuk menjaga keberlangsungan peradaban.

Dalam konteks kebangsaan, ia menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap konsep Negara Pancasila sebagai konsensus nasional sesuai keputusan Tanwir Makassar 2015.

"Indonesia dengan dasar Pancasila harus dijaga sebagai hasil konsensus nasional yang tidak dapat dipertanyakan," tegasnya.

Haedar menambahkan Muhammadiyah akan terus berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.