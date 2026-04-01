Yogi Wahyu Priyono
01 April 2026, 19.39 WIB

Lebaran Usai, Haedar Nashir Ajak Warga Muhammadiyah Jaga Peradaban

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan khutbah Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (20/3/2026). (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah)

JawaPos.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, untuk menjaga peradaban dan negara Pancasila dalam acara Silaturahmi Idulfitri 1447 H di Auditorium K.H. Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Haedar menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin serta mengapresiasi kontribusi seluruh elemen Muhammadiyah dalam mendorong perkembangan organisasi dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga menyampaikan duka atas gugurnya Farizal Rhomadhon, anggota pasukan perdamaian PBB di Lebanon yang merupakan kader Muhammadiyah asal Kulon Progo, Yogyakarta.

"Saya secara tegas mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis Israel, menyatakan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima," kata Haedar.

Haedar menilai dunia saat ini menghadapi tantangan besar, termasuk meningkatnya konflik dan lemahnya penerapan hukum internasional. Menurutnya, peran kemanusiaan dan moral tetap penting untuk menjaga keberlangsungan peradaban.

Dalam konteks kebangsaan, ia menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap konsep Negara Pancasila sebagai konsensus nasional sesuai keputusan Tanwir Makassar 2015.

"Indonesia dengan dasar Pancasila harus dijaga sebagai hasil konsensus nasional yang tidak dapat dipertanyakan," tegasnya.

Haedar menambahkan Muhammadiyah akan terus berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.

"Dengan mengedepankan perspektif Islam Berkemajuan serta berbagai upaya transformasi, termasuk pengembangan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT), Muhammadiyah terus menunjukkan peran strategisnya di tingkat global," tutupnya.

Editor: Banu Adikara
