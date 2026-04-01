Muhammad Ridwan
02 April 2026, 04.03 WIB

Personel Damkar Meninggal usai Padamkan Karhutla di Riau, DPR Minta Tak Terulang

Muharmizan (kiri) bersama personel Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak saat memadamkan karhutla semasa hidupnya. (Manggala Agni Daops Sumatera VI/Siak-Riau Pos)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman menyoroti kasus meninggalnya seorang pemadam kebakaran (Damkar) bernama Muharmizan, usai bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan profesi berisiko tinggi. 

“Nyawa itu sangat berharga. Karena itu, perlengkapan keselamatan harus tersedia dan digunakan secara lengkap saat bertugas. Jangan sampai tim Manggala Agni bekerja dengan standar keselamatan seadanya,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (1/4).

Hal itu disampaikan Alex merespons kabar duka dari barisan pejuang karhutla di Riau.

Seorang personel Regu 4 Manggala Agni Daops Siak, Muharmizan, 44, meninggal dunia secara mendadak usai menjalankan tugas pemadaman di Desa Palkun, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Senin (30/3).

Insiden serupa sebelumnya juga menimpa Ipda Donald Junus Halomoan, perwira Brimob Polda Riau.

Ia meninggal dunia saat bertugas menangani karhutla di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, pada Minggu, 4 Agustus 2025 pukul 08.00 WIB.

Atas kejadian berulang tersebut, Alex mengingatkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memastikan peristiwa kematian mendadak tidak kembali terjadi.

baik pada personel Manggala Agni maupun petugas dari instansi lain yang diterjunkan ke lapangan.

“Mewakili pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI, kami menyampaikan duka mendalam atas gugurnya anggota Regu 4 Manggala Agni Daops Siak,” ujar Alex.

Artikel Terkait
Implementasikan Arahan Presiden, Kapolri Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Riau - Image
Nasional

Implementasikan Arahan Presiden, Kapolri Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Riau

18 Maret 2026, 06.36 WIB

Titiek Soeharto Apresiasi Kapolri Bangun Jembatan untuk Masyarakat di Riau - Image
Berita Daerah

Titiek Soeharto Apresiasi Kapolri Bangun Jembatan untuk Masyarakat di Riau

17 Maret 2026, 23.21 WIB

BMKG Deteksi 143 Titik Panas di Riau, Berpotensi Kebakaran Hutan - Image
Berita Daerah

BMKG Deteksi 143 Titik Panas di Riau, Berpotensi Kebakaran Hutan

16 Maret 2026, 15.59 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

