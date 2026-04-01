Jalur Maswati-Sasaksaat Longsor, Begini Nasib Penumpang KA Ciremai dan Jadwal Kereta Hari ini.

JawaPos.com - KAI Daop 2 Bandung terus menangani gangguan perjalanan akibat KA Ciremai terdampak longsor yang terjadi di petak jalan Maswati – Sasaksaat hari ini, Rabu (1/4). Meski jalur sempat terhambat, keselamatan penumpang menjadi fokus utama dalam proses evakuasi.

Pihak KAI memastikan bahwa seluruh orang yang berada di dalam rangkaian kereta saat kejadian dalam kondisi aman. Tidak ada cedera serius maupun korban jiwa dalam insiden ini.

"Saat ini proses penanganan longsor masih dilakukan, untuk penumpang semua selamat dan sudah kami antarkan menggunakan bus menuju stasiun tujuan," ujar Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, Rabu (1/4).

Langkah evakuasi dilakukan dengan skema oper stapen, di mana penumpang KA Ciremai dialihkan menggunakan moda transportasi bus untuk melanjutkan perjalanan ke kota tujuan.

Gangguan operasional ini memicu keterlambatan jadwal di lintas tersebut. Menanggapi hal ini, manajemen Daop 2 Bandung secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna jasa.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat longsoran di petak Maswati – Sasaksaat," ungkapnya.

Kuswardojo kembali menekankan keselamatan pelanggan menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi. "Kami pastikan seluruh penumpang dan crew KA Ciremai dalam kondisi selamat. KAI selalu mengutamakan aspek keselamatan dalam setiap pengambilan keputusan operasional," lanjut Kuswardojo.

Daftar Kereta Api yang Batal Berangkat

Akibat tertutupnya jalur oleh material tanah, sejumlah perjalanan KA terpaksa dibatalkan sebagian relasinya maupun dibatalkan secara total. Berikut rinciannya: