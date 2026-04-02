Ilham Safutra
02 April 2026, 22.18 WIB

Warga Hulu Sungai Selatan Minta Perlindungan Hukum Terkait Penutupan Tambang

Warga Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalsel, menunjukkan areal penambangan yang belum selesai proses ganti rugi. (Dok. Warga) - Image

Warga Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalsel, menunjukkan areal penambangan yang belum selesai proses ganti rugi. (Dok. Warga)

JawaPos.com - Warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) menolak ada aktivitas tambang yang dilakukan PT Antang Gunung Meratus (AGM). Pasalnya areal penambangan itu masuk ke lahan milik warga yang dilakuakn tanpa persetujuan.

Penolakan itu pun disampaikan kepada Polda Kalsel melalui surat yang ditandatangani sejumlah  perwakilan warga sejumlah tiga desa. Di antaranya Zainuddin, Rusna Yuda, dan Normah. Mereka mengatasnamakan masyarakat Desa Padang Batung, Desa Kaliring, dan Desa Madang, Kecamatan Padang Batung.

Zainuddin mengatakan, langkah penghentian aktivitas tambang dilakukan karena kegiatan perusahaan dinilai telah masuk ke lahan milik warga tanpa persetujuan.

“Kami sebagai pemilik lahan tidak pernah memberikan izin. Aktivitas penambangan sudah merusak tanaman karet yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujar Zainuddin dalam keterangannya yang diterima wartawan pada Kamis (2/4).

Zainuddin melanjutkan, selain itu hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan ganti rugi atas lahan yang telah ditambang. Baik dalam bentuk kompensasi atau bentuk lainnnya. “Seharusnya penyelesaian hak atas tanah dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan penambangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya,” katanya.

Dalam surat itu disebut bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa penyelesaian ganti rugi diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, warga meminta perlindungan hukum kepada Polda Kalsel rencana penghentian kegiatan dan penutupan area tambang tersebut.

Artikel Terkait
Kementrans Dukung Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Tambang Ilegal di Kukar, Rugikan Negara dan Transmigran - Image
Nasional

Kementrans Dukung Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Tambang Ilegal di Kukar, Rugikan Negara dan Transmigran

28 Maret 2026, 05.48 WIB

Tambang Emas Ilegal di Sumbar Meresahkan dan Tidak Kunjung Berhenti - Image
Berita Daerah

Tambang Emas Ilegal di Sumbar Meresahkan dan Tidak Kunjung Berhenti

17 Maret 2026, 16.34 WIB

Komnas HAM Minta Polda Sulteng Selidiki Tambang Ilegal Rusak Megalit Berumur 1.000 Tahun - Image
Berita Daerah

Komnas HAM Minta Polda Sulteng Selidiki Tambang Ilegal Rusak Megalit Berumur 1.000 Tahun

07 Maret 2026, 22.17 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

