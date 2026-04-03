Pastikan Stabilitas Keamanan dan Keselamatan Masyarakat, Polda Maluku Utara Kerahkan Personelnya untuk Bantu Distribusi Bantuan ke Korban Gempa

JawaPos.com - Pasca gempa besar yang terjadi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, berbagai intansi pemerintah bahu membahu memulihkan keadaan. Salah satunya Polda Maluku Utara.

Pihak korps bhayangkara tersebut mengerahkan personel gabungan untuk membantu distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi ,di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate.

Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Utara Kombes Pol. Handri Wira Suriyana, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polri memastikan stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana.

"Kami berkomitmen memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan masyarakat terdampak segera mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan," ujarnya.

Ia mengatakan personel yang diterjunkan berasal dari unsur Polres Ternate dan Brimob Polda Maluku Utara, bersama TNI, pemerintah daerah, serta sejumlah lembaga terkait.

Sebanyak 73 personel gabungan diberangkatkan dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate menggunakan Kapal Negara Perintis (KNP) 358 milik KPLP KSOP Kelas II Ternate menuju lokasi terdampak.

Selain pengamanan distribusi bantuan, aparat juga berperan dalam mendukung proses evakuasi dan penanganan di lapangan.

"Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan relawan kami utamakan agar distribusi logistik berjalan aman, cepat, dan tertib," kata Handri.