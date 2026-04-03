Daniel Muttaqien Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar Jabar, Ade Jaro Minta Segera Bersiap Hadapi Pemilu 2029

JawaPos.com - DPD Partai Golkar Jawa Barat telah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI di Bandung. Dalam agenda ini, partai menetapkan Daniel Muttaqien Syaifuddin sebagai Ketua DPD masa bakti 2025–2030.

"Menetapkan saudara Daniel Muttaqien sebagai Ketua Formatur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat masa bakti 2025–2030,” demikian bunyi keputusan sidang pleno yang dibacakan pimpinan sidang, Hakim Kamaruzaman.

Tokoh Partai Golkar Jawa Barat Ade Ruhandi alias Jaro Ade mengucapkan apresiasi kepada partai yang telah menggelar musda dengan baik. Ucapan serupa juga disampaikan untuk Ace Hasan Syadjili sebagai ketua DPD Golkar Jabar sebelumnya yang telah bekerja dengan baik.

Ace dinilai telah membawa Golkar semakin maju di Jawa Barat. Selain itu, aspirasi publik diserap dengan baik untuk diteruskan sebagai kebijakan pemerintah.

"Kedepan Golkar Jabar harus bisa lebih merakyat dan menjadi garda terdepan dalam pilar demokrasi di Jawa Barat," ucap Jaro Ade.

Selain sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat Jabar, Golkar juga diharapkan dapat bermitra dengan pemangku jabatan dengan baik, bersinergi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat.

Dengan kepemimpinan baru, diharapkan Golkar Jawa Barat bisa segera menyelesaikan kondolidasi ke tingkat kota kabupaten. Partai harus bersiap menghadapi kontestasi Pemilu 2029.

"Golkar Jabar bisa bergerak cepat menghadapi pemilu dengan kekuatan diwilayah wilayah yang sudah solid tertata rapi dan bergerak untuk menambah kursi legislatif Partai Golkar di semua tingkatan," pungkas Jaro Ade.