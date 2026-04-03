Deretan Aksi Anggota KKB Pulan Wonda Sejak 2010, Serang Prajurit TNI Hingga Rombongan Tito Karnavian

JawaPos.com - Belum lama ini Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap Pulan Wonda alias Kamenak.

Dia adalah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XII Lanny Jaya yang sudah lama diburu polisi.

Berdasar catatan aparat kepolisian, dia pernah terlibat dalam berbagai aksi sejak 2010 silam. Termasuk menembaki rombongan Kapolda Papua yang saat itu dijabat Tito Karnavian.

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Faizal Ramadhani menyatakan bahwa penangkapan Pulan Wonda merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh instansinya.

Langkah itu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi ancaman yang bersumber dari KKB.

”Penegakan hukum ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kekerasan bersenjata. Kami memastikan setiap tindakan dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata dia dalam keterangan resmi pada Jumat (3/4).

Dalam keterangan tersebut, Satgas Operasi Damai Cartenz turut membeber rangkaian aksi yang pernah dilakukan oleh Pulan Wonda bersama kelompoknya.

Mulai aksi penyerangan terhadap masyarakat sipil, serangan kepada prajurit TNI, hingga aksi yang menyasar aparat kepolisian.

Tidak kurang dari 9 aksi KKB melibatkan Pulan Wonda. Berikut daftar lengkapnya: