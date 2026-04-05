Muhammad Ridwan
05 April 2026, 17.30 WIB

Sultan Hamengku Buwono X Soroti Pentingnya Evaluasi Misi Perdamaian, Setelah Gugurnya Prajurit TNI

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

JawaPos.com - Dua prajurit TNI, Praka Farizal Rhomadhon dan Sertu Muhammad Nur Ichwan, yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon, tiba di Jogjakarta pada Sabtu (4/4) malam. Keduanya merupakan bagian dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Jenazah keduanya dipulangkan bersama satu prajurit lainnya, Kapten Inf Zulmi Aditya, melalui penerbangan militer dari Turki menuju Indonesia. Setibanya di Tanah Air, ketiga jenazah sempat disemayamkan di Bandara Soekarno-Hatta sebelum diberangkatkan ke daerah asal masing-masing.

Mengutip Radar Jogja (Jawa Pos Grup), khusus untuk dua prajurit yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Yogyakarta, prosesi penghormatan dilaksanakan di Bandara Adisutjipto. Kedua jenazah tiba sekitar pukul 21.15 WIB, kemudian dilanjutkan dengan upacara penghormatan militer pada pukul 21.45 WIB.

Sekitar sepuluh menit setelah upacara, kedua jenazah diberangkatkan menuju rumah duka masing-masing, yakni di Kulon Progo dan Magelang.

Gubernur DI Jogjakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya para prajurit tersebut. Ia menekankan pentingnya evaluasi dalam pelaksanaan misi internasional.

“Saya mengucapkan bela sungkawa. Ini peristiwa yang harapannya tidak terulang kembali. Kesepakatan internasional dalam penugasan dari PBB harus bisa konsisten dilaksanakan,” kata Hamengku Buwono X, Sabtu (4/4) malam.

Sementara itu, Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, memastikan seluruh proses pemakaman telah dipersiapkan dengan baik, termasuk dukungan kepada keluarga korban.

Ia menjelaskan, satu jenazah akan dimakamkan di Magelang, sementara satu lainnya di Kulon Progo. Keduanya dijadwalkan dimakamkan pada Minggu (5/4) sekitar pukul 09.00 WIB.

“Untuk wilayah Yogyakarta, yang dimakamkan di Kulon Progo pada Minggu pukul 09.00 WIB. Sementara satu lainnya di Magelang dengan upacara militer,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa TNI akan memberikan perhatian penuh kepada keluarga yang ditinggalkan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
