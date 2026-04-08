Abdul Rahman
09 April 2026, 06.54 WIB

Cara Kanwil Kemenag DIY Perkuat Transformasi Pembelajaran Digital di Lingkungan Madrasah

Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melakukan penandatanganan MoU dengan Skolla Education untuk mewujudkan transformasi pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan madrasah. (istimewa)

JawaPos.com - Skolla Education memainkan peran strategis sebagai mitra dalam mewujudkan transformasi pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan madrasah. Hal itu ditandai dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Skolla dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

MoU tersebut ditandatangani oleh H. Sidik Pramono, S.Ag., M.Si selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY bersama Devlin Hazrian Saleh selaku CEO Skolla Education. 

Penandatanganan itu berlangsung dalam Forum Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) DIY, yang dihadiri seluruh Kepala Madrasah Aliyah se-DIY, dalam momentum acara Halalbihalal 1447 H yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu, 4 April 2026.

Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mendorong transformasi pembelajaran berbasis teknologi yang adaptif dan terintegrasi, mencakup penguatan kompetensi guru, optimalisasi manajemen sekolah, dan pengalaman belajar siswa yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. 

Skolla hadir sebagai mitra strategis untuk mendukung madrasah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak nyata dalam pembelajaran guna mewujudkan pendidikan yang lebih maju dan bermutu di lingkungan madrasah.

“Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem pendidikan madrasah yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman,” ujar Sidik Pramono, dalam keterangannya.

Dalam acara tersebut, Skolla turut mensosialisasikan rencana peluncuran Smart Schools Awards, sebuah kompetisi berskala nasional yang dirancang untuk memberikan apresiasi kepada siswa, guru, dan institusi pendidikan di seluruh Indonesia. 

Inisiatif tersebut sebagai wujud komitmen dalam mendorong inovasi pembelajaran yang adaptif sekaligus menjadi wadah bagi sekolah untuk menampilkan praktik baik yang telah berhasil diterapkan.

CEO Skolla Education, Devlin Hazrian Saleh, mengatakan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci keberlanjutan transformasi pendidikan. 

