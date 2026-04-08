Luna Alhamdy Putri Akui Kecewa ke Virgoun, Bongkar Kehamilan Lindi Fitriyana

JawaPos.com - Luna Alhamdy Putri secara terbuka mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan tindakan Virgoun terhadap dirinya yang tiba-tiba memutus hubungan setelah sekitar 1 tahun merajut kisah asmara.

Kekecewaan itu yang akhirnya membuat Luna sempat membongkar dugaan kehamilan Lindi, pada Februari 2026 lalu.

Ketika itu dia mengaku tidak mau suudzan, namun hasil pengamatannya memang Lindi terlihat hamil dengan perut yang tampak membuncit. Tidak seperti yang sempat dilihat Luna saat bertemu Lindi sebelumnya.

Kekecewaan Luna Alhamdy Putri bertambah karena dia merasa tidak diputus secara baik-baik oleh Virgoun. Emosinya semakin meledak tidak lama setelah putus, mantan suami Inara Rusli itu justru memilih berpacaran dengan Lindi Fitriyana.

"Aku September (diputusin), Oktober kayaknya sudah langsung (pacaran), karena aku melihat dari sosial media," kata Luna.

Luna merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh Virgoun saat putus. Padahal, Luna sangat mengharapkan penjelasan yang cukup kenapa hubungan ini harus diakhiri.

"Aku di sini nggak mau ngejatuhin karena kita juga sama-sama punya kesalahan. Aku cuma penginnya dia ngomong sama aku, ngobrol di WA juga nggak apa-apa, kayak ngejelasin lah intinya, terus minta maaf. Ya sudah selesai gitu kan," katanya.

Menurut Luna, setelah putus dari Virgoun, ayah tiga anak itu malah memblokir dirinya. Alhasil, Luna tidak bisa menjalin komunikasi dengan sang mantan.