Heboh Kabar Istri Virgoun Hamil Duluan, Ini Pernyataan Mantan Kekasih Singgung Soal Kehamilan

JawaPos.com - Viral di media sosial terkait dugaan Lindi Fitriyana, istri penyanyi Virgoun, hamil duluan. Hal itu terungkap ke publik setelah beredar foto yang memperlihatkan perut Lindi sudah sangat membesar.

Kabar tentang istri Virgoun hamil duluan sebenarnya bukan kali ini saja muncul. Saat mereka baru menikah pada 26 Februari 2026 lalu, kabar tentang hal ini sempat mengemuka ke hadapan publik.

Kabar istri Virgoun hamil duluan sebelumnya sempat disampaikan mantan kekasihnya, Luna Alhamdy Putri atau Una. Kala itu, Luna menyinggung tentang perubahan fisik Lindi yang dinilainya terlihat berbeda dari biasanya.

“Waktu itu aku sempat lihat tahun baru mereka kumpul. Aku pikir kan itu memang sama keluarga Virgoun. Ternyata pas aku lihat, ada sosok wanita ini muncul, tapi perutnya gede,” ujar Luna sekitar satu bulan lalu.

Luna mengaku beberapa kali bertemu dengan Lindi Fitriyana. Penampilannya sangat kontras dengan yang biasa dilihatnya.

“Waktu aku ketemu dia kurus banget kan, kurus, perutnya rata gitu. Tiba-tiba perutnya belendung,” ucap Luna.

Pernyataan Luna pada waktu itu sampai ke telinga Febby Carol, Kakak Virgoun. Dia membantah tegas Lindi sedang hamil dan menyebut Luna sengaja mencari sensasi atau mau panjat sosial.

Luna membantah keras dirinya mau pansos dengan mengungkapkan perihal dugaan kehamilan Lindi. Menurutnya, jika mau pansos, dia sudah mem-blow up saat masih menjalin hubungan asmara dengan Virgoun selama sekitar 1 tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai 2025.