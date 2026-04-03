Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
04 April 2026, 03.05 WIB

Virgoun Kembalikan Anak-anak ke Inara Rusli, Batal Perebutkan Hak Asuh

Penyanyi Virgoun. (Instagram: virgoun_) - Image

Penyanyi Virgoun. (Instagram: virgoun_)

JawaPos.com - Hubungan Virgoun dengan mantan istrinya, Inara Rusli, sempat memanas beberapa waktu lalu. Inara merasa dipersulit bertemu dengan anak-anak sampai dia mengadukan permasalahan ini ke Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA.

Disaat hubungan dengan Inara Rusli kurang baik, Virgoun memberikan pernyataan di media sosial berencana memperebutkan hak asuh anak. Virgoun juga sempat kecewa kepada sang mantan mengingat dia menggadaikan mobil tanpa minta izin kepada dirinya terlebih dahulu.

Hubungan Virgoun dengan Inara Rusli sepertinya kini sudah membaik. Terbukti, dia sudah mengembalikan anak-anak ke tangan Inara setelah sempat cukup lama bersamanya.

"Anak-anak sudah sama Inara sekarang," kata Virgoun saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Dia secara tegas menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum untuk memperebutkan masalah hak asuh anak. Virgoun menghormati keputusan yang telah dijatuhkan pengadilan dimana hak asuh anak jatuh ke tangan Inara Rusli.

"Hak asuh anak sudah final. Saya ikut putusan pengadilan. Saya tidak ada niatan memperebutkan hak asuh anak," kata Virgoun.

Dia menegaskan anak-anaknya membutuhkan Inara Rusli selaku ibu kandung. Virgoun tidak mau memisahkan Inara yang telah berjuang hamil, melahirkan, dan membesarkan mereka.

"Anak-anak butuh ibunya. Kita akan melakukan co-parenting sampai mereka memasuki usia dewasa,” ungkapnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Melihat Lagi Rekaman CCTV Inara Rusli-Insanul, Mawa: Perzinaan yang sangat menjijikkan - Image
Entertainment

Melihat Lagi Rekaman CCTV Inara Rusli-Insanul, Mawa: Perzinaan yang sangat menjijikkan

06 Maret 2026, 18.48 WIB

Alasan Virgoun dan Lindi Pilih Tanggal 26 Februari 2026 untuk Menikah - Image
Infotainment

Alasan Virgoun dan Lindi Pilih Tanggal 26 Februari 2026 untuk Menikah

01 Maret 2026, 13.17 WIB

Di Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana, Marshel Widianto Berteriak 'Aaa...' - Image
Infotainment

Di Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana, Marshel Widianto Berteriak 'Aaa...'

27 Februari 2026, 03.54 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore