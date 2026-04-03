Virgoun Kembalikan Anak-anak ke Inara Rusli, Batal Perebutkan Hak Asuh

JawaPos.com - Hubungan Virgoun dengan mantan istrinya, Inara Rusli, sempat memanas beberapa waktu lalu. Inara merasa dipersulit bertemu dengan anak-anak sampai dia mengadukan permasalahan ini ke Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA.

Disaat hubungan dengan Inara Rusli kurang baik, Virgoun memberikan pernyataan di media sosial berencana memperebutkan hak asuh anak. Virgoun juga sempat kecewa kepada sang mantan mengingat dia menggadaikan mobil tanpa minta izin kepada dirinya terlebih dahulu.

Hubungan Virgoun dengan Inara Rusli sepertinya kini sudah membaik. Terbukti, dia sudah mengembalikan anak-anak ke tangan Inara setelah sempat cukup lama bersamanya.

"Anak-anak sudah sama Inara sekarang," kata Virgoun saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Dia secara tegas menyatakan tidak akan melakukan upaya hukum untuk memperebutkan masalah hak asuh anak. Virgoun menghormati keputusan yang telah dijatuhkan pengadilan dimana hak asuh anak jatuh ke tangan Inara Rusli.

"Hak asuh anak sudah final. Saya ikut putusan pengadilan. Saya tidak ada niatan memperebutkan hak asuh anak," kata Virgoun.

Dia menegaskan anak-anaknya membutuhkan Inara Rusli selaku ibu kandung. Virgoun tidak mau memisahkan Inara yang telah berjuang hamil, melahirkan, dan membesarkan mereka.