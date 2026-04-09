Polda Riau Bangun Kolaborasi Strategis dengan Polis Malaysia Tangani Narkotika hingga Terorisme

JawaPos.com - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melakukan kunjungan kerja strategis ke Malaysia dalam rangka memperkuat kolaborasi penanganan kejahatan lintas negara, khususnya narkotika, terorisme, serta berbagai kejahatan transnasional lainnya yang melibatkan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Kunjungan yang berlangsung pada 6 hingga 8 April 2026 ini diisi dengan pertemuan bersama sejumlah satuan elit Polis Diraja Malaysia. Di antaranya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN), Special Branch E3, unit counter terrorism E8, hingga Ketua Polis Melaka.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk memperkuat kolaborasi konkret, terutama dalam menghadapi peredaran narkotika lintas batas. Kami ingin membangun sistem kerja sama yang lebih cepat, presisi, dan real time antara Indonesia dan Malaysia,” kata Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Kamis (9/4).

Selain itu, kedua pihak juga membahas kemungkinan penerapan hot pursuit terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri melintasi batas negara, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Irjen Herry juga bertemu dengan Special Branch E3 Malaysia untuk membahas isu strategis lintas negara, mulai dari narkotika, terorisme, hingga penyelundupan manusia (people smuggling). Jalur masuk ilegal, termasuk wilayah perairan Dumai, menjadi perhatian bersama kedua negara.

Dalam forum tersebut, Kapolda Riau menegaskan bahwa penanganan narkotika menjadi prioritas utama, mengingat sebagian besar jalur masuk narkotika ke wilayah Riau berasal dari luar negeri.

“Kami membutuhkan dukungan informasi dari pihak Malaysia karena karakter kejahatan ini lintas negara. Tanpa kerja sama yang kuat, penanganannya tidak akan optimal,” tegasnya.

Selain isu kriminalitas, pembahasan juga mencakup persoalan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi berdampak lintas negara. Polda Riau telah melakukan berbagai langkah preventif melalui program Desa Bebas Api serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan.