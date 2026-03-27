Mohamad Nur Asikin
28 Maret 2026, 03.32 WIB

Dukung Temu Pelaku Bisnis, Pameran 2nd IBOS EXPO 2026 Bakal Digelar Agustus

Pelaksanaan Pameran IBOS Expo Pertama. (Istimewa)

JawaPos.com - Indonesia Brand & Business Opportunity Show (IBOS) Expo 2026 kembali bakal digelar guna memberikan dukungan dalam mempercepat pertumbuhan wirausaha baru dan penguatan UMKM. Pemkot Bekasi memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pameran yang diharapkan menjadi wadah efektif  mempertemukan calon mitra usaha dengan berbagai brand peluang bisnis seperti distribusi, keagenan, reseller, maklon, kemitraan & Franchise. 

IBOS Expo 2026 kedua bakal digelar 7–9 Agustus 2026 di Bekasi Convention Center (BCC) mengangkat tema “Empowering Brand for Impact”, yang menegaskan komitmen  mengembangkan brand di Indonesia agar mampu menciptakan dampak nyata dalam mendorong pertumbuhan jaringan bisnis dan wirausaha nasional. 

Keberhasilan penyelenggaraan IBOS (Indonesia Brand & Business Opportunity Show) Expo 2026 edisi perdana pada Januari lalu menjadi indikator kuat tingginya minat masyarakat terhadap peluang bisnis di Indonesia. 

Susilowati Ningsih, CEO INFOBRAND.ID mengungkapkan keberhasilan IBOS Expo pada penyelenggaraan sebelumnya menunjukkan besarnya kebutuhan brand untuk memperluas jaringan bisnis melalui kemitraan.

“Keberhasilan IBOS Expo pada penyelenggaraan Januari lalu menunjukkan bahwa pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi brand, tetapi juga platform nyata yang mempertemukan brand dengan calon mitra bisnis yang serius mencari peluang usaha,” ujar Susilowati Ningsih.

Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan 2nd  IBOS Expo 2026 akan diperluas dengan jumlah exhibitor serta pengunjung yang lebih banyak. “Melalui IBOS Expo kami ingin membangun ekosistem bisnis yang sehat bagi brand di Indonesia. Dengan menargetkan 120 exhibitor dan 7.500 visitor, kami berharap pameran ini mampu mempercepat ekspansi brand sekaligus melahirkan lebih banyak wirausaha baru,” tambahnya.

IBOS Expo Kedua merupakan bagian dari Program Pengembangan Brand Indonesia (PPBI) yang bertujuan memperkuat ekosistem brand melalui kolaborasi antar brand, komunitas bisnis, dan pengembangan jaringan usaha. Selain kota Bekasi, rencana 2027 IBOS Expo akan diselenggarakan di Bandung, Bekasi dan Jogja. 

Ketua Umum Asosiasi Brand Indonesia (ABI), Tri Raharjo, menilai IBOS Expo 2026 memiliki peran strategis dalam mempertemukan brand dengan mitra bisnis yang tepat.

“2nd IBOS Expo 2026 menjadi ruang temu yang sangat strategis bagi brand untuk memperluas jaringan distribusi dan kemitraan bisnis. Pengunjung yang datang bukan sekadar melihat pameran, tetapi memang datang dengan tujuan mencari peluang usaha yang bisa langsung dijalankan,” ujar Tri Raharjo.

