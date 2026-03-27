Rian Alfianto
28 Maret 2026, 03.09 WIB

OJK Batalkan Izin Referal Saham BNC, Manajemen Pastikan Layanan Nasabah Tetap Normal

Layanan nasabah Bank Neo Commerce. (Istimewa).

JawaPos.com - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) memastikan seluruh layanan perbankan tetap berjalan normal meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan izin terkait aktivitas referal perdagangan saham.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-3/PM.13/2026 yang mencabut surat tanda terdaftar BNC sebagai mitra pemasaran perantara pedagang efek kelembagaan level I.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, menegaskan bahwa pencabutan izin itu tidak berdampak pada operasional inti bank maupun layanan kepada nasabah.

“Keputusan tersebut berkaitan dengan izin referal kepada perusahaan sekuritas untuk aktivitas perdagangan saham, yang hingga saat ini belum diluncurkan oleh Bank,” ujar Eri dalam keterangan resmi, Jumat (27/3).

Manajemen BNC menjelaskan, izin yang dibatalkan OJK sebenarnya diperuntukkan bagi rencana program baru berupa layanan referal kepada perusahaan sekuritas bagi nasabah yang ingin bertransaksi saham.

Namun, program tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum pernah diluncurkan ke publik. Dengan demikian, pencabutan izin tersebut tidak memengaruhi layanan yang saat ini sudah digunakan nasabah.

BNC juga memastikan seluruh layanan digital tetap dapat diakses secara normal. Manajemen juga menegaskan bahwa seluruh layanan yang tersedia telah mengantongi izin resmi dan berada di bawah pengawasan regulator, baik OJK maupun Bank Indonesia.

Ke depan, bank digital ini tetap berfokus menghadirkan layanan keuangan yang aman, inovatif, dan kompetitif, sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Friderica Widyasari dan 6 Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031 Ucap Sumpah Jabatan di MA - Image
Nasional

Friderica Widyasari dan 6 Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031 Ucap Sumpah Jabatan di MA

26 Maret 2026, 04.41 WIB

Paripurna DPR Tetapkan Friderica Widyasari sebagai Ketua OJK - Image
Ekonomi

Paripurna DPR Tetapkan Friderica Widyasari sebagai Ketua OJK

12 Maret 2026, 18.20 WIB

OJK Manfaatkan Lokapasar Percepat Pengadaan Digitalisasi - Image
Ekonomi Digital

OJK Manfaatkan Lokapasar Percepat Pengadaan Digitalisasi

11 Maret 2026, 11.49 WIB

Terpopuler

1

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

2

DPRD Surabaya Dorong Transformasi Digital PJU, Target 10.000 Titik Baru pada 2026

3

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

4

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

5

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

6

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

7

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

8

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

9

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

10

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

