Ketika Energi di Sisa Maret 2026 Membuka Tabir Rahasia Jiwa: Ramalan Tarot Ini Mengungkap Transformasi Besar untuk Setiap Zodiak

Tidak semua perubahan hidup terjadi secara tiba-tiba.

Sebagian hadir perlahan, melalui perasaan yang tak lagi sama, pola pikir yang mulai bergeser, dan intuisi yang semakin tajam tanpa disadari.

Dalam perjalanan hidup, ada fase di mana semesta seperti mengajak kita berhenti sejenak—bukan untuk menyerah, tetapi untuk memahami diri lebih dalam.

Maret 2026 menjadi salah satu periode tersebut.

Energi yang berputar di bulan ini membawa getaran refleksi yang sangat kuat. Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tetapi tentang apa yang bergerak di dalam diri—tentang luka lama, pola yang berulang, hingga potensi tersembunyi yang mulai bangkit.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Aria Gmitter di situs YourTango, kartu tarot kolektif untuk Maret 2026 adalah “The Moon”, simbol dari intuisi, alam bawah sadar, dan refleksi psikologis yang mendalam.

Energi ini menandakan bahwa setiap zodiak akan mengalami proses transformasi batin—mulai dari mengakhiri pola lama, memperbaiki hubungan, hingga menemukan kembali arah hidup yang lebih sejati.

1. Aries: Maret 2026 Membawa Awal Baru yang Penuh Rasa Ingin Tahu

Aries memasuki Maret 2026 dengan dorongan kuat untuk berubah.

Kartu Page of Swords mendorong Aries untuk lebih banyak belajar, mengamati, dan memahami sebelum bertindak. Ini adalah fase penting untuk membangun identitas baru yang lebih matang.

2. Taurus: Maret 2026 Mengajarkan Arti Batas dan Kepercayaan

Bagi Taurus, Maret 2026 menjadi momen untuk lebih berhati-hati.

Kartu Seven of Swords menunjukkan pentingnya menjaga rahasia dan tidak mudah membuka diri pada semua orang. Ini adalah waktu untuk melindungi energi pribadi.