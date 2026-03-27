Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Antara
28 Maret 2026, 00.08 WIB

Purbaya Temukan Masalah Baru di Coretax, Juga Akui Desain Coretax Belum Ramah Pengguna

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul F/JawaPos.com) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada temuan masalah baru dalam pengelolaan sistem perpajakan, dalam hal ini Coretax.

Yakni adanya vendor layanan yang telah diputus kerja samanya karena kinerjanya lambat, tapi kembali digunakan tanpa persetujuan.

Untuk itu, dia berjanji akan melakukan evaluasi sekaligus pembenahan internal terhadap sistem Coretax.

"Di Coretax tiba-tiba ada laporan lagi bahwa itu muter-muter Coretax-nya, padahal sebelumnya sudah hilang. rupanya di tempat kita juga ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang kita sudah berhentiin karena lelet service-nya, dimasukin lagi diem-diem," kata Purbaya di kompleks Istana kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3) sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia juga mengakui bahwa desain awal Coretax belum sepenuhnya ramah pengguna. Menurut dia, sistem Coretax seharusnya langsung terhubung dengan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, ada lapisan aplikasi tambahan yang membuat prosesnya menjadi lebih kompleks.

Purbaya mengku baru tahu ada pihak yang memanfaatkan lapisan antarmuka atau interface tambahan, untuk menyediakan layanan kepada perusahaan-perusahaan besar.

"Harusnya kan ketika baru kan dibuat langsung interface dengan masyarakat biar gampang kan. Rupanya dibuat agak rumit supaya di tengahnya ada aplikasi interface sendiri. Ini ada yang jual ke perusahaan-perusahaan besar. Saya baru tahu," jelasnya.

Purbaya mengatakan, pemerintah saat ini memprioritas stabilitas layanan Coretax agar proses pelaporan pajak berjalan lancar. Setelah masa pelaporan selesai, Kemenkeu berencana melakukan pembenahan menyeluruh.

"Kita amankan dulu semua Coretax-nya itu yang ada hambatan-hambatan, habis itu saya bersihin yang ini, yang ruang interface yang sengaja diciptakan itu," imbuh Purbaya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore