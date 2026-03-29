Muhammad Ridwan
29 Maret 2026, 23.26 WIB

Kadin Tegaskan Wacana Penerbitan Perppu Tindak Pidana Ekonomi Harus Kedepankan Kepastian Hukum

Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa.

Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa.

 
JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Tindak Pidana Ekonomi harus memberikan kepastian hukum. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa, dalam menanggapi wacana penerbitan Perppu Tindak Pidana Ekonomi.

“Dari perspektif Kadin, upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi melalui rencana Perppu merupakan langkah yang positif dan strategis, terutama untuk menjaga integritas sistem ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan investor," kata Erwin Aksa kepada JawaPos.com, Minggu (29/3).

Ia menambahkan, pendekatan yang tepat dalam implementasi kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan. Ia berharap, setiap langkah yang diambil tetap mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan dunia usaha.

Selain itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) oleh Kejaksaan Agung dinilai sebagai langkah percepatan yang patut diapresiasi. Dengan adanya Satgas, diharapkan penanganan perkara dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

“Pembentukan Satgas oleh Kejaksaan kami pandang sebagai bentuk akselerasi penanganan kasus, agar lebih terkoordinasi, fokus, dan memiliki daya tekan yang kuat terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan negara maupun dunia usaha," ujarnya.

Meski demikian, ia memberikan sejumlah catatan penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha secara umum.

Pertama, Kadin menekankan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola yang baik sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan ekonomi.

Kedua, pendekatan penegakan hukum diharapkan tetap proporsional dan tidak bersifat represif, sehingga tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan di kalangan pelaku usaha.

Ketiga, koordinasi lintas lembaga dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru dapat menghambat proses penegakan hukum.

Keempat, Kadin mengingatkan pentingnya fokus pada pelaku utama dalam kejahatan ekonomi agar kebijakan tidak membebani pelaku usaha kecil dan menengah.

Lebih lanjut, ia menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah selama kebijakan tersebut dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh pelaku usaha.

"Kadin mendukung langkah ini sepanjang dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum," pungkasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
KADIN Minta Presiden Batalkan Impor 105 Ribu Pick-Up untuk Kopdes Merah Putih - Image
Otomotif

KADIN Minta Presiden Batalkan Impor 105 Ribu Pick-Up untuk Kopdes Merah Putih

24 Februari 2026, 04.14 WIB

Perkuat Dialog Indonesia-Tiongkok, SCMP dan Kadin Gelar Conference Southeast Asia 2026 - Image
Bisnis

Perkuat Dialog Indonesia-Tiongkok, SCMP dan Kadin Gelar Conference Southeast Asia 2026

02 Februari 2026, 20.37 WIB

Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rujukan Dunia, Kadin Jepang Kagum dengan Skala MBG Indonesia - Image
Nasional

Program Makan Bergizi Gratis Jadi Rujukan Dunia, Kadin Jepang Kagum dengan Skala MBG Indonesia

15 Januari 2026, 01.41 WIB

Terpopuler

1

Rahasia Energi 30 Maret Terungkap: 5 Zodiak Ini Hadapi Perubahan Besar dalam Hidup Anda

2

Ramalan Shio Kuda dan Kambing Besok Senin 30 Maret 2026: Ada Hoki Keharmonisan Keluarga Hari Ini

3

Waspada 'Bom Waktu' Sosial! DPRD DKI Jakarta Ingatkan Bahaya Arus Pendatang Pasca Mudik 2026

4

Ramalan Shio Naga dan Ular Besok Senin 30 Maret 2026: Beruntung Hoki Berlimpah Hari Ini

5

Prediksi 6 Zodiak Berpeluang Mendapat Uang Tak Terduga di Akhir Bulan Ini Secara Finansial

6

Ramalan Shio Macan dan Kelinci Besok Senin 30 Maret 2026: Ini Cara Dapat Hoki Finansial Hari Ini

7

Saksikan Drama A Proper Romance, Diperankan Park Hyung Sik dan Park Gyu Young

8

Berusia 152 Tahun karena Dibangun Belanda, 65 Tahun Setelah Dinasionalisasikan

9

Trailer Serial TV Harry Potter ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ Berhasil Raih 277 Juta Penayangan

10

Aktor Kim Young Dae dan Lee Na Eun Berkencan? Agensi Angkat Bicara

