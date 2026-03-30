Dorong Peningkatan Pendapatan UMKM, MBG Mampu Tingkatkan Perekonomian Rakyat

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi berkah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat lokal. Kehadiran program ini terbukti mendorong usaha rakyat untuk tumbuh dan berkembang.

Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat tersebut adalah usaha rumahan Dapur Raffa yang berlokasi di Rejasari RT 01 RW 01, Desa Danasri, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Pemilik Dapur Raffa, Siswanti, mengaku program MBG memberikan dampak langsung terhadap usahanya yang memproduksi aneka roti manis. Produk yang dihasilkan, seperti varian abon, cokelat, keju, dan stroberi, kini secara rutin dipasok ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat.

"Berkat adanya MBG, kami merasakan manfaatnya. Kami memproduksi roti manis dengan berbagai varian seperti abon, cokelat, keju, dan stroberi," kata Siswanti dalam keterangannya, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, program MBG mendorong peningkatan penjualan secara signifikan. Dalam satu minggu, Dapur Raffa memasok produk sebanyak dua kali dengan jumlah berkisar antara 100 hingga 3.000 pieces ke SPPG Danasri.

“Kami biasa memasok dua kali seminggu dengan jumlah 100 hingga 3.000 pieces untuk SPPG Danasri,” jelasnya.

Peningkatan permintaan tersebut berdampak langsung pada kenaikan pendapatan usaha. Selain itu, Siswanti juga menambah tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi.

“Alhamdulillah, pendapatan meningkat dan kami juga bisa menyerap tenaga kerja tambahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat bahwa sebanyak lebih dari 46 ribu UMKM telah diberdayakan selama satu tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal di berbagai daerah.