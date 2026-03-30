Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
30 Maret 2026, 19.09 WIB

Dorong Peningkatan Pendapatan UMKM, MBG Mampu Tingkatkan Perekonomian Rakyat

Ilustrasi petugas saat menyiapkan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA/Rubby Jovan) - Image

Ilustrasi petugas saat menyiapkan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA/Rubby Jovan)

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi berkah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat lokal. Kehadiran program ini terbukti mendorong usaha rakyat untuk tumbuh dan berkembang.

Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat tersebut adalah usaha rumahan Dapur Raffa yang berlokasi di Rejasari RT 01 RW 01, Desa Danasri, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Pemilik Dapur Raffa, Siswanti, mengaku program MBG memberikan dampak langsung terhadap usahanya yang memproduksi aneka roti manis. Produk yang dihasilkan, seperti varian abon, cokelat, keju, dan stroberi, kini secara rutin dipasok ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat.

“Berkat adanya MBG, kami merasakan manfaatnya. Kami memproduksi roti manis dengan berbagai varian seperti abon, cokelat, keju, dan stroberi,” kata Siswanti dalam keterangannya, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, program MBG mendorong peningkatan penjualan secara signifikan. Dalam satu minggu, Dapur Raffa memasok produk sebanyak dua kali dengan jumlah berkisar antara 100 hingga 3.000 pieces ke SPPG Danasri.

“Kami biasa memasok dua kali seminggu dengan jumlah 100 hingga 3.000 pieces untuk SPPG Danasri,” jelasnya.

Peningkatan permintaan tersebut berdampak langsung pada kenaikan pendapatan usaha. Selain itu, Siswanti juga menambah tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi.

“Alhamdulillah, pendapatan meningkat dan kami juga bisa menyerap tenaga kerja tambahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat bahwa sebanyak lebih dari 46 ribu UMKM telah diberdayakan selama satu tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal di berbagai daerah.

“Sebanyak lebih dari 46 ribu UMKM telah beroperasi sebagai pemasok bahan baku dapur SPPG. Kolaborasi ini menciptakan rantai pasok pangan yang berkelanjutan, memberdayakan usaha kecil, serta memastikan bahan makanan berkualitas sampai ke tangan penerima manfaat,” ujar Dadan di Jakarta.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
MBG Mulai Operasi 31 Maret, Waka BGN Bakal Sikat Mitra SPPG yang Mark Up Harga Bahan Baku - Image
Nasional

MBG Mulai Operasi 31 Maret, Waka BGN Bakal Sikat Mitra SPPG yang Mark Up Harga Bahan Baku

30 Maret 2026, 01.34 WIB

BGN: MBG Disalurkan Lima Hari Sekolah, Kecuali di Daerah 3 T - Image
Nasional

BGN: MBG Disalurkan Lima Hari Sekolah, Kecuali di Daerah 3 T

29 Maret 2026, 20.25 WIB

Marak Hoaks, BGN Gandeng Komunitas Perkuat Sosialisasi Program MBG - Image
Nasional

Marak Hoaks, BGN Gandeng Komunitas Perkuat Sosialisasi Program MBG

29 Maret 2026, 02.03 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore