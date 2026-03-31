Menkeu Purbaya Jamin APBN Masih Aman Walau Harga Minyak Melonjak Tembus USD 100 Per Barel

JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi garansi soal APBN di ntengah fluktuasi harga minyak imbas dinamika di Timur Tengah.

Dia memastikan kondisi APBN tetap terjaga dan tidak 'morat-marit' alias berantakan, meskipun harga minyak dunia melonjak USD 100 per barel hingga akhir tahun.

Bendahara Negara ini menjamin bahwa APBN akan tetap terjaga dan siap menjadi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. Termasuk dampak lonjakan harga energi global terhadap fiskal nasional.

“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruang untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ujar Purbaya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3) malam.

Menurut dia, perhitungan pemerintah sudah mengakomodasi asumsi harga minyak yang cukup tinggi.

Bahkan, jika rata-rata harga minyak mencapai USD 100 per barel hingga akhir tahun, APBN tetap mampu bertahan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

“Hitungan kita sekarang sampai USD 100 per barel rata-rata sampai akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” jelasnya.

Mantan Ketua Dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini pun meminta masyarakat dan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi keuangan negara.

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan APBN di tengah ketidakpastian global.