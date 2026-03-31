R. Nurul Fitriana Putri
01 April 2026, 06.34 WIB

Menkeu Purbaya Jamin APBN Masih Aman Walau Harga Minyak Melonjak Tembus USD 100 Per Barel

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai melaksanakan salat id di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3). (Nurul F/JawaPos.com) - Image

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai melaksanakan salat id di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3). (Nurul F/JawaPos.com)

 JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi garansi soal APBN di ntengah fluktuasi harga minyak imbas dinamika di Timur Tengah. 

Dia memastikan kondisi APBN tetap terjaga dan tidak 'morat-marit' alias berantakan, meskipun harga minyak dunia melonjak USD 100 per barel hingga akhir tahun.

Bendahara Negara ini menjamin bahwa APBN akan tetap terjaga dan siap menjadi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. Termasuk dampak lonjakan harga energi global terhadap fiskal nasional.

“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruang untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ujar Purbaya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3) malam.

Menurut dia, perhitungan pemerintah sudah mengakomodasi asumsi harga minyak yang cukup tinggi.

Bahkan, jika rata-rata harga minyak mencapai USD 100 per barel hingga akhir tahun, APBN tetap mampu bertahan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

“Hitungan kita sekarang sampai USD 100 per barel rata-rata sampai akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” jelasnya.

Mantan Ketua Dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini pun meminta masyarakat dan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi keuangan negara.

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan APBN di tengah ketidakpastian global.

“Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir, defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” tegas Purbaya.

Artikel Terkait
10 Cara Menghemat BBM Mobil agar Lebih Irit dan Efisien di Perjalanan - Image
Otomotif

10 Cara Menghemat BBM Mobil agar Lebih Irit dan Efisien di Perjalanan

01 April 2026, 05.44 WIB

Beredar SK Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, BPH Migas: Semua Tunggu Komando Pemerintah - Image
Ekonomi

Beredar SK Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, BPH Migas: Semua Tunggu Komando Pemerintah

01 April 2026, 02.27 WIB

Irawan Prakoso Bantah Sampaikan Pesan Riza Chalid ke Pertamina soal Sewa Terminal BBM - Image
Kasuistika

Irawan Prakoso Bantah Sampaikan Pesan Riza Chalid ke Pertamina soal Sewa Terminal BBM

01 April 2026, 01.57 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

2

Ramalan Zodiak Leo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

3

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

4

Ramalan Zodiak Gemini 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

5

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

6

Ramalan Zodiak Aries 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

7

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

8

Jarang Ribut, 7 Cara Efektif Menjaga Hubungan Jarak Menengah agar Tetap Harmonis dan Penuh Kepercayaan

9

Ramalan Zodiak Virgo 1 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

10

Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

