10 Cara Menghemat BBM Mobil agar Lebih Irit dan Efisien di Perjalanan

JawaPos.com - Menghemat bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu hal yang kini semakin diperhatikan oleh para pengendara. Di tengah aktivitas harian yang padat dan mobilitas yang tinggi, konsumsi BBM sering kali membengkak tanpa disadari. Padahal, ada banyak faktor yang memengaruhi boros atau tidaknya penggunaan bahan bakar, mulai dari gaya berkendara hingga kondisi kendaraan itu sendiri. Banyak pengemudi masih menganggap konsumsi BBM hanya bergantung pada jenis kendaraan atau kapasitas mesin. Padahal, cara mengemudi justru memiliki peran besar dalam menentukan efisiensi bahan bakar. Kebiasaan seperti menginjak gas secara tiba-tiba, sering melakukan pengereman mendadak, hingga tidak memperhatikan kondisi jalan bisa membuat bahan bakar lebih cepat habis.

Selain itu, faktor eksternal seperti kemacetan, rute perjalanan, hingga perawatan kendaraan juga ikut memengaruhi penggunaan BBM. Tanpa perencanaan yang baik, perjalanan yang seharusnya singkat bisa menjadi lebih panjang dan menguras bahan bakar lebih banyak. Karena itu, memahami cara menghemat BBM bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi juga bagian dari kebiasaan berkendara yang lebih cerdas dan efisien.

Dilansir dari Shell dan BMW Astra, berikut sejumlah cara menghemat BBM yang bisa langsung diterapkan dalam keseharian:

1. Akselerasi Halus, Hindari Injak Gas Mendadak

Cara pertama yang paling mendasar adalah mengontrol pedal gas. Akselerasi yang terlalu agresif akan membuat bahan bakar terkuras lebih cepat. Sebaliknya, menambah kecepatan secara perlahan memberi waktu bagi mesin untuk bekerja lebih efisien. Kebiasaan ini sangat berpengaruh, terutama saat berkendara di dalam kota yang sering berhenti dan berjalan.

2. Jaga Kecepatan Tetap Stabil

Kecepatan yang naik-turun secara drastis membuat konsumsi BBM meningkat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga laju kendaraan tetap konstan. Saat berkendara di jalan lurus atau tol, usahakan mempertahankan kecepatan tanpa terlalu sering menginjak gas atau rem. Pola berkendara yang stabil terbukti lebih hemat bahan bakar.

3. Antisipasi Kondisi Lalu Lintas

Mengemudi bukan hanya soal mengendalikan kendaraan, tetapi juga membaca situasi di depan. Dengan memperhatikan arus lalu lintas, pengemudi bisa menghindari pengereman mendadak yang membuang energi. Misalnya, saat melihat lampu merah dari kejauhan, cukup lepaskan pedal gas dan biarkan mobil melambat secara alami.