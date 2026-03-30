Antara
30 Maret 2026, 23.48 WIB

10 Cek Wajib Kendaraan Usai Mudik, Jangan Langsung Dipakai Harian!

Ban adalah salah satu komponen yang perlu dicek setelah mobil digunakan untuk mudik Lebaran. (Istimewa) - Image

Ban adalah salah satu komponen yang perlu dicek setelah mobil digunakan untuk mudik Lebaran. (Istimewa)

JawaPos.com-Setelah menempuh perjalanan mudik ratusan kilometer, banyak pemilik kendaraan langsung kembali menggunakannya untuk aktivitas harian. Padahal, kondisi mobil atau sepeda motor bisa saja mengalami keausan yang tidak langsung terasa.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan pentingnya melakukan pemeriksaan awal sebelum kendaraan kembali digunakan secara normal.

Agar tetap aman dan performa kendaraan terjaga, berikut 10 hal yang wajib dicek setelah mudik:

1. Pastikan Tidak Ada Kebocoran Cairan

Cek area parkir setelah kendaraan didiamkan. Jika ada tetesan oli, air radiator, atau cairan lain, itu bisa jadi tanda kebocoran yang harus segera ditangani.

2. Periksa Tekanan Ban

Pastikan tekanan ban dalam kondisi ideal saat ban dingin. Tekanan yang tidak sesuai bisa memengaruhi kenyamanan dan keselamatan berkendara.

3. Cek Kondisi Fisik Ban

Perhatikan apakah ada paku, benjolan, retakan, atau keausan tidak merata. Ban adalah komponen vital, terutama setelah perjalanan jauh.

4. Uji Sistem Rem

Coba rem secara perlahan. Jika terasa ngempos, bergetar, atau muncul bunyi aneh, jangan abaikan—ini bisa berbahaya.

5. Pastikan Lampu Berfungsi Normal

Periksa semua lampu, mulai dari lampu utama, sein, hingga rem. Lampu yang mati bisa meningkatkan risiko kecelakaan.

6. Cek Wiper dan Air Washer

Setelah melewati hujan atau debu saat mudik, pastikan wiper masih berfungsi optimal dan tidak meninggalkan goresan di kaca.

