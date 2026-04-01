Affiliate Content Creator Jadi Strategi Dorong Penjualan Era Kini

JawaPos.com–Di tengah derasnya arus konten digital, peran affiliate content creator kian menonjol sebagai jembatan antara produk dan konsumen. Lewat video singkat hingga siaran langsung, mereka tak hanya menghibur, tetapi juga mampu menggerakkan keputusan belanja dalam hitungan detik.

Sepanjang Ramadhan 2026, sebanyak 38 miliar orang menyaksikan live streaming dari penjual dan affiliate content creator. ”Kenaikan transaksi di platform e-commerce kami dalam hal ini TikTok Shop by Tokopedia sebesar 15 kali lipat sepanjang sahur tahun ini membuktikan bahwa video di TikTok tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membantu penjual mengoptimalkan pertumbuhan di momen krusial seperti Ramadhan. Kami bangga melihat pencapaian para penjual yang berpartisipasi dalam kampanye ini,” kata Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo.

Di kategori fashion muslim misalnya, penjual di TikTok Shop mencatat kenaikan transaksi sekitar 3 kali lipat berkat Ramadhan Ekstra Seru 2026 dibanding hari biasa. Sementara itu, Tokopedia mencatat lonjakan transaksi hingga 3 kali lipat dalam satu jam pertama peak day Ramadhan Ekstra Seru 2026 dibandingkan saat kampanye yang sama tahun lalu.

Lonjakan Positif di Industri Ekonomi Kreatif Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada 2022, kontribusi fesyen mencapai 17,6 persen dari total nilai ekonomi kreatif, yaitu sebesar Rp 225 triliun, dan menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB bersama kuliner dan kriya. Dengan potensi tersebut, Ramadhan menjadi momentum strategis bagi brand lokal untuk mendorong pertumbuhan sekaligus memperkuat peran fesyen dalam ekonomi kreatif nasional.

Melalui Ramadan Ekstra Seru 2026, Tokopedia dan TikTok Shop turut mengakselerasi momentum ini. Brand fashion lokal seperti Batik Christo mencatat peningkatan transaksi lebih dari 4 kali di TikTok Shop. Sementara Fortklass mengalami lonjakan pesanan hampir 12 kali lipat di Tokopedia selama kampanye berlangsung menegaskan bahwa sinergi antara momentum Ramadhan dan kampanye digital mampu mendorong pertumbuhan signifikan bagi brand lokal.

Penyesuaian Strategi Perkuat Hasil Sinergi Sinergi yang makin kuat, ditambah kemahiran penjual dalam memanfaatkan kekuatan masing-masing platform e-commerce dalam hal ini Tokopedia dan TikTok Shop yang saling melengkapi, berdampak positif bagi pertumbuhan bisnis pelaku usaha, khususnya brand lokal, selama Ramadhan tahun ini.

Di TikTok Shop, strategi live streaming menjadi pendorong utama selama Ramadhan. Brand fashion lokal Les Catino mencatat peningkatan transaksi sebesar 88 persen berkat live streaming di TikTok. Sementara Dream Story mengalami kenaikan transaksi lebih dari 2,5 kali lipat melalui pendekatan serupa.