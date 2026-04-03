Mensos Gus Ipul Umumkan Jadwal Pembaruan DTSEN Bansos baru 2026, Cek Skema dan Jadwal Pencarian April Ini

JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia akan semakin cepat dan efisien. Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat jadwal pembaruan data penerima manfaat.

Terdapat perubahan skema pembaruan data dan target penyaluran bansos PKH serta Program Sembako tahun 2026.

Jadwal Pembaruan Data Maju ke Tanggal 10 Kabar baik bagi penerima manfaat, siklus pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini dipercepat. Jika sebelumnya data diterima setiap tanggal 20 per triwulan, mulai April 2026 data akan diterima lebih awal.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa percepatan ini bertujuan agar penyaluran bansos setiap bulannya menjadi lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

"Biasanya data (DTSEN) itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. Tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10, nanti 10 April dan seterusnya. Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya," ujar Gus Ipul belum lama ini.

Target Penyaluran Bansos Triwulan II Lebih Maksimal Dengan diterimanya data lebih awal, Kemensos memiliki waktu lebih panjang untuk memproses distribusi. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak persentase realisasi penyaluran kepada masyarakat.

"Dengan waktu yang lebih banyak untuk penyaluran, kita harapkan ya prosentase penyalurannya terus meningkat," tambah Gus Ipul.

Sebagai catatan, performa penyaluran bansos pada triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan angka mencapai lebih dari 96 persen untuk PKH dan Program Sembako.